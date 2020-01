La Baigorria ya no se luce con su novio

Alejandra Baigorria explicó por qué no se lució con su empresario Arturo Caballero mientras realizaban su viaje en Punta Cana.

La conductora de Emprendedor Ponte las Pilas señaló que quiso tomarse un tiempo para disfrutar de sus vacaciones y dejar de lado las redes sociales.

“Lo que pasa es que a veces, cuando uno trabaja con redes sociales no siempre está posteando lo que come, si haces, si no hace, hacer una historia en redes se demora como media hora o 40 minutos para que salga bien“, señaló.

“Traté de relajarme y tomarme el tiempo que necesitaba para descansar y bueno, postear lo que podía, lo que en verdad quería mostrarle a todos”, añadió.

Aunque evitó hablar sobre su situación actual con Arturo Caballero, Ale dejó en claro que se encuentra contenta y que está lista para los nuevos proyectos de este 2020.

“Estoy súper bien, contenta, regresando al trabajo con muchos proyectos que ya se van dando e irán conociendo también, trabajando full y seguiendo clases de conducción”, sentenció.