Los premios Ana Frank tendrán una nueva edición

Los premios se llevarán acabo en el teatro San Martín el próximo 10 de Junio, conmemorando su 15° aniversario

El Centro Ana Frank Argentina (CAFA) abrió sus puertas hace 15 años con el objetivo de promover la memoria de la joven judía Ana Frank, quien que fue víctima del genocidio más emblemático en la historia de la humanidad. Desde 2009 se busca difundir su ejemplo de vida como legado, promover la convivencia en la diversidad y la inclusión social , generando conciencia acerca de la violencia y discriminación que se sigue viviendo en la actualidad.

distintas instituciones, medios de comunicación, gobiernos, personalidades que promueven la cultura, el ámbito empresario y la sociedad serán participes de esta edición de los premios.

Ya se compartió la lista de las personas e instituciones que serán premiadas con este reconocimiento y este año entregará el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, como reconocimiento a proyectos liderados por jóvenes (mujeres y hombres) entre 15 y 25 años que generen un impacto en la convivencia e inclusión de sus comunidades de Uruguay y Argentina.

Estos premios Honran a la figura que fue Ana Frank y como su historia a perdurado a través del tiempo atrapando a más de un lector de diferentes edades. No creo que exista persona que no se haya conmovido con el libro, y es que lo narra de una forma tan profunda que hace parecer que estas ahí con ella, era sin duda alguna una joven muy talentosa. Y de no haber perecido seguro que hubiera sido una gran escritora.

Que Países como Argentina, Países bajos y otros reconozcan su valor y el legado que dejo es muy significativo.