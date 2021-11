Los lugares más vulnerables de Lima frente a un sismo

Las construcciones en Lima tienen mayor o menor vulnerabilidad ante los sismos, como el registrado esta madrugada, debido al suelo donde se ubican, pero sobre todo a cómo fueron edificadas, advirtió Carlos Zavala, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Leer también [Pánico, destrozos y heridos deja fuertes sismos en el Perú]

“Las zonas que tienen mayor riesgo son las que tienen suelo flexible: Villa El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, entre otras. Por el norte tenemos Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho, especialmente las zonas ubicadas en las colinas, donde las viviendas son muy vulnerables”, detalló

Son frágiles, sostuvo, porque han sido autoconstruidas con materiales no apropiados para darle sostenibilidad, seguridad y flexibilidad frente a un sismo.

Leer también [Diez provincias ingresan al nivel de Alerta Alto frente a covid-19]

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, dijo.