Los 8 secretos de Jack Ma para tener dinero y fortuna

El dinero y el trabajo solos no dan la felicidad, esa es la filosofía que viene defendiendo desde hace años el hombre más rico de Asia, a sus 53 años, Jack Ma es un hombre de éxito que amasa una fortuna de US$38 mil millones, según la revista Forbes.

El hombre más rico del mundo confía en que todo está en la mente y el corazón

Ma también criticó la manera en la que a veces nos quejamos y culpamos a los demás. “A veces cuando algo va mal miramos al otro pero lo que tenemos que hacer es mirar qué estamos nosotros haciendo mal”.

Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera parecer, para Ma el trabajo no es lo único que importa para lograr la felicidad. Si quieres saber cuál es su secreto para tener dinero, aquí te lo decimos:

1. Busca un buen jefe

“Cuando tengas 20 o 30 años encuentra un buen jefe“, dijo Ma al público en una de sus conferencias. Según el empresario chino, un buen mentor es mejor que una buena empresa “porque te enseñará y te ayudará a ser mejor y progresar”.

2. Crea

“A los 30 o 40, haz algo por ti mismo”, aconsejó. Ma dice que si algo te gusta y quieres hacerlo no esperes a nadie: “hazlo aunque nadie crea en ti“. Recordó los tiempos en los que comenzó con su negocio, hace casi 20 años, cuando todo el mundo lo trataba de “loco” al explicar su idea.

3. Sé inteligente

El antiguo profesor de inglés dijo, además, que entre los 40 y 50 años uno debe hacer algo “en lo que es bueno, no algo sobre lo que no se tiene ni idea”. Así te centrarás en lo que realmente dominas sin generarte frustraciones.

4. Rodéate de jóvenes

Cuando tu carrera profesional se acerque a su fin, el foco debe estar en los jóvenes, según el presidente de Alibaba. “Entre los 50 y 60 años dirígete a la gente joven y feliz”, dijo, añadiendo así podrán intercambiarse experiencias y nuevas visiones.

5. Céntrate en la familia

“Una vez has pasado los 60, deberías pasar tiempo con tus nietos”. Ma aseguró que en cuanto al tiempo, “si no lo inviertes en las cosas que son importantes para ti y que amas, no servirá para nada”.

6. Sueña grande

“Los pequeños empresarios deben soñar a lo grande”, aseguró preguntado por dos jóvenes estudiantes. “Debes soñar algo que realmente desees. Cuando luchas por tu sueño es cuando tendrás éxito, no cuando luchas por las ambiciones de otros”. A las grandes empresas, por el contrario, les recomenzó hacer cambios, aunque sean pequeños y de forma escalonada, para adaptarse a las necesidades de la gente.

7. Persiste

Ma habló de todas las veces que él suspendió matemáticas o la infinidad de veces que lo rechazaron para un trabajo. El empresario dijo que tenía muchos sueños cuando era joven y que la mayoría de ellos no se han hecho realidad pero “gracias a trabajar muy duro” ahora puede dedicarse a cosas que le gustan como cantar, actuar y el mundo del espectáculo. “Si trabajas duro después puedes cumplir mucho de tus sueños”, concluyó.

8. Ayuda a otros

“Los sueños van más lejos cuando se hacen en equipo”. Parte de su aprendizaje, dijo el dueño de Alibaba, fue entender cómo tratar con distintas personas y trabajar en equipo. Sacando lo mejor de cada uno, y “ayudándoles en sus puntos débiles obtendrás lo mejor para conseguir tu sueño”. Para terminar, Jack Ma, todo un gurú en cuanto a éxito, dijo que uno ha de mantenerse simple en sus ideas y ser siempre atrevido.

“Los sueños son los que cambian el mundo, no la tecnología. Persiguiendo nuestros sueños crearemos la tecnología necesaria para cambiar el mundo”.