Evelyn y Mónica se mechan por Melissa

Se sacan los trapitos al aire. Evelyn Vela, le respondió con todo a Mónica Cabrejos luego que ella recordara su paso por una prisión en Estados Unidos por ser acusada de pertenecer a una organización criminal. La íntima amiga de Melissa Klug mostró un enlace con las fotografías que hizo años atrás y las tildó de “asquerosas”.

Exvedettes se dicen de todo en vivo y en directo en “Válgame”

“Tus fotos asquerosas, así como tus palabras (qué te costarán caro), demuestran de forma clara y concreta como dices tú, lo baja que eres y la clase que tienes“, manifestó.

Asimismo, Evelyn Vela jura que salió bien librada de los cargos por los cuales fue detenida en ‘Estados Unidos’, por lo cual no tiene sentido las palabras de Mónica Cabrejos.

“No pague fianza (ni un dólar) y sobre todo nunca fui deportada. Una vez absuelva post proceso de investigación y sentencia, salí libre, compré mi pasaje y regresé a mi país. Muy contenta a ver a mis hijos y familia. Cosa que al parecer tú no valoras ni entiendes ya que no solo no tienes hijos, sino que demuestras con tus acciones que no tienes valores“, aseguró Evelyn Vela.

LE RESPONDE

Ante esto, Mónica Cabrejos tampoco se quedó callada y a través de sus redes sociales le respondió a la “reina de las parasitas”, así la tildó a Evelyn Vela.

“Posar desnuda no es un delito sino Pamela Anderson o Madonna hubiesen ido presas por desnudarse. Es libertad sexual… Tener sexo tampoco es delito, tener múltiples parejas tampoco es delito. El tráfico de billetes falsos si es delito. Mi opinión profesional no se inválida por posar sin ropa, se invalidaría si yo fuese corrupta, estafadora o mafiosa que no es mi caso”, finalizó, diciendo que refresque su memoria y dejando un reportaje de su caso.