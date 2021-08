Lil Nas X vuelve a trabajar en Taco Bell, esta vez como director de impacto de la marca

Lil Nas X se ha convertido en uno de los artistas más influyentes en los últimos años debido a sus polémicos temas y videos musicales.

Es por ello, que la empresa de comida rápida Taco Bell, ha creado un puesto exclusivamente para el rapero, al que han bautizado como Chief Impact Officer. Nas, se encargará de la creación de menús y productos además de hacer cameos en las próximas campañas publicitarias.

Esta noticia ha sorprendido a todos sus seguidores, ya que en el 2017, Lil Nas X trabajó media jornada para la empresa mundialmente conocida, unos años antes de saltar a la fama.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete confirmó que trabajará nuevamente con Taco Bell. “El círculo se ha cerrado: Oficialmente trabajo en Taco Bell de nuevo”, comentó.

life has come full circle, i officially work at taco bell again. https://t.co/Z0xWBdHIFS

— nope 👶🏾 (@LilNasX) August 23, 2021