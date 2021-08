Empresario de Caquetá teme por su vida tras recibir granada y arreglo floral

Con las horas contadas estaría un empresario de calzado. Un desconocido llegó hasta su vivienda de San Martín de Porres para dejar una granada, tres proyectiles y un arreglo floral. Según el afectado, Rafael Serrano Quispe, no recibió ningún tipo de amenaza anteriormente.

Extorsionadores se lo enviaron a su casa por lo que pidió garantías

La cámara de seguridad que se encuentra ubicada en la calle Edmundo Piny captaron el movimiento del hombre. Este llega vestido de negro y con un casco de motociclista para no ser reconocido fácilmente. Primero deja un paquete en el suelo, luego el racimo, toca la puerta y se retira.

Un vecino observó lo sucedido y juntos llamaron rápidamente al 105. Hasta el lugar llegaron los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y a los pocos minutos lograron neutralizar el material para evitar que detone. Por otra parte, no encontraron algún escrito o carta extorsiva.

“No sé qué pensar, de la noche a la mañana pasó esto. No he tenido problemas, no peleamos con nadie del mercado”, refirió Rafael, quien vino hace cuatro años de provincia para salir adelante en su estand de tres metros cuadrados ubicado en la zona de Caquetá.

El agraviado no pudo dormir en la noche del lunes por el temor de que lo asesinen junto a su familia. Finamente Serrano Quispe solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que les brinden garantías porque no tienen a nadie que los proteja en estos momentos de incertidumbre.