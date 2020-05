Paula Manzanal denuncia a niñera por maltratar a su hijo

Utilizó su cuenta de Instagram para hacer una grave denuncia. La modelo e influencer (?) Paula Manzanal se ha mantenido alejada de los escándalos, pero en esta ocasión acaba de dar a conocer que ella y su hijo han sido víctimas de una serie de crímenes de parte de la nana que trabajaba con la modelo, alguien que debía darle amor a su hijo.

La exchica reality se mostró bastante indignada por los hechos y es que la mujer habría maltratado físicamente al pequeño Valentino.

“Siempre le creí que mi bebito se golpeaba de casualidad, pero ahora me cuenta la otra persona de servicio que esa rata de mujer lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá”, expresó en un inicio la modelo.

Además, Paula acusa a la mujer de haberle robado durante los dos últimos meses, mientras ella se ausentaba de su casa para ir a trabajar.

“Uno deposita la confianza en una persona para darle el trabajo y después de 2 meses y medio me entero que me roba. Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que sin vergüenza esta, encima una le da trabajo”, acotó.

La modelo compartió la foto de su pequeño hijo, donde muestra los golpes que le había realizado la mujer que debía cuidarlo.

Cabe mencionar que Paula Manzanal ya denunció el hecho en la Policía y manifestó que acudió al médico legista para que se inicien las diligencias