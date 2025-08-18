Líderes europeos y Zelenski se reunirán antes de ir a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos lo recibirá para dialogar respecto a lo que fue el encuentro del mandatario estadounidense con Vladímir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá este lunes con los líderes europeos presentes en Washington antes de su encuentro con Donald Trump, anunció la Comisión Europea. Se trata de una «reunión preparatoria» que se llevará a cabo antes de las sesiones con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, indicó el ejecutivo europeo en su agenda oficial.

En un mensaje en redes sociales, Zelenski escribió que el presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá «matando» para «mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos» enfocados a una salida del conflicto. «Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra», añadió.

El presidente de Estados Unidos lo recibirá para dialogar respecto a lo que fue el encuentro del mandatario estadounidense con Vladímir Putin. Trump dijo en su plataforma Truth Social que Zelenski «puede acabar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede seguir combatiendo».

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que discutirá la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país durante una reunión el lunes con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos. «Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante», dijo Zelenski en conversaciones con el enviado especial de Trump en Ucrania, Keith Kellogg.