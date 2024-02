Leysi Suárez, icono en el mundo árabe

Leysi Suárez revela, desnudo con bandera le abrió puertas en el mundo árabe.

La conductora Leysi Suárez se sinceró en el programa ‘Café con la Chevez’, compartiendo detalles íntimos sobre amores y escándalos, incluyendo el polémico desnudo sobre la bandera peruana en 2008. A pesar de las críticas y la denuncia del Ministerio de Cultura en ese entonces, Suárez reveló que esta controvertida experiencia le generó oportunidades laborales insospechadas, incluyendo contratos con árabes para posar con sus caballos.

Para Suárez, la sesión de fotos con la bandera peruana fue “lo máximo”, abriendo puertas a un mundo inesperado. La conductora detalló que personas adineradas, especialmente árabes, la contrataban específicamente para tomarse fotos con sus caballos. Contrario a lo que podría esperarse, los contratantes no veían con malos ojos su sesión de desnudo y, al contrario, expresaban admiración.

“Cuando me pasó lo de la bandera para mí fue lo máximo porque la gente que tenía mucho dinero y tenía caballos, me contrataban especialmente para ir a tomarme fotos con su caballo. Era gente de mucho dinero”, afirmó Suárez.

Felicitaciones por parte de las esposas

Enfatizando que los árabes no consideraban negativa su controvertida sesión, Suárez destacó que recibía felicitaciones de las esposas de los contratantes. Su labor no solo se limitaba a la fotografía, sino que también incluía conversaciones con las familias, generando una conexión más allá de lo profesional.

“La gente que tenía caballos se sentía muy orgullosa. Gente árabe, gente de mucho dinero… Yo iba porque era parte de mi trabajo, me tomaba la foto, conversaba con la familia, las esposas, y ellos se sentían felices, no les parecía nada malo. Ellos admiraban que una mujer se tome una foto con un caballo y mucho más si era una peruana. Yo dije ‘¿por qué me voy a sentir mal?’”, expresó Suárez.

Esta confesión revela un aspecto inusual y sorprendente de cómo una experiencia controvertida en el pasado puede transformarse en oportunidades inesperadas y aceptación en contextos culturales diversos. Leysi Suárez, a pesar de los comentarios divididos en su momento, destaca que para ella, este episodio marcó un capítulo de crecimiento profesional y apertura hacia nuevas experiencias.