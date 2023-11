Las polémicas de Mr. Peet: acusado de machismo y xenofobia

El señor Peet, también conocido como Peter Arévalo, ganó la simpatía del público al participar en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. No obstante, en la actualidad, el comentarista deportivo enfrenta una situación de ‘cancelación’ debido a una serie de comentarios desafortunados llenos de machismo y xenofobia realizados en ‘A Presión’. Es importante señalar que esta no constituye la primera ocasión en la que se encuentra en medio de la controversia.

En medio de la ola de críticas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado para expresar su condena hacia las declaraciones del antiguo narrador de ‘Esto es Guerra’, así como de sus colegas Gonzalo Núñez, Bruno Cavassa, Carlos Galván y Marko Ciurlizza. Estos últimos también enfrentan acusaciones de comportamiento machista y xenofobia.

“El MIMP rechaza enérgicamente las expresiones machistas y discriminatorias de un grupo de comentaristas del programa ‘A Presión’. Estos comentarios, denigrantes contra las mujeres y, abiertamente xenofóbicos, no tienen nada que ver con el deporte, y son inaceptables. No solo son ofensivos contras las mujeres, también promueven la violencia contra ellas y las reducen a la categoría de objeto sexual carentes de dignidad”, se lee en la misiva.

Discute con Julinho

El 16 de abril pasado, Julinho y Mr. Peet protagonizaron un acalorado debate sobre la elección del técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, de alinear a Aldair Rodríguez como lateral derecho en el último partido contra Cantolao. Mientras el exfutbolista del Sporting Cristal respaldaba esta decisión, Peter acusó a Julinho de adoptar un “doble discurso”.

Ante eso, Julinho se descontroló en vivo: “Voy a ser bien claro contigo, que aquí tú no me vienes a dejar mal delante de la gente. Cállate la pu*** boca y escucha huev***. Es tu mesa, eres el dueño y tú vas a poner lo que tú quieras. No tienes humildad. Sigue haciendo la cagadit***, no quieres aprender ni mejorar”.

En lugar de apaciguar la situación, Mr. Peet continuó el acalorado debate. “Habla por la pu****, haz lo quieras. ¿Payaso? Eso es lo que te comes”.

Enfrentamiento con Percy Olivares

Después de la victoria de Alianza Lima por 3-0 sobre Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, Mr. Peet y Percy Olivares entraron en una discusión acalorada sobre los eventos del partido. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el exfutbolista acusó a Peter Arévalo de elogiar al equipo blanquiazul por motivos económicos.

Ante estas acusaciones, el exnarrador de ‘EEG’ respondió en un momento de furia, solicitando el cierre de ESPN.

“Entonces le decimos a ESPN que retire el canal de Perú. ¿Qué estamos hablando, viejo? Pero tú estás dejándolo pasar el tema por agua tibia, ese es tu problema. Ese es tu problema. Que venga Percy a decir que venimos por la plata, ¿de qué? A nosotros nos paga ESPN”, manifestó Peter Arévalo.