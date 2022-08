KICK BOXING: Mejora tu respiración y libera el estrés

El kick boxing es un deporte de origen japonés desarrollado en todo occidente, este deporte de combate utiliza técnicas de boxeo y técnicas de patadas de algunas artes marciales como por ejemplo el muay thai o el karate.

Utiliza técnicas de boxeo que fortalecerán tus músculos

El kick boxing está muy familiarizado con el arte de muay thai, pero este no utiliza golpes de codo ni rodilla, ya que no son permitidos. Este deporte no es considerado un arte marcial formativo, sino un arte de combate.

Los practicantes de este deporte son rivales muy fuertes para cualquier persona que se dedique a otro arte marcial de lucha de pie, ya que estos tienen una gran resistencia, contundencia y aguante debido a la forma de practicar este deporte.

BENEFICIOS

Trabaja tu corazón:

El músculo más importante que tenemos y el que más debemos de cuidar. Con este tipo de entrenamientos, tu salud cardiovascular se verá aumentada significativamente.

Alto gasto calórico:

Al combinar los movimientos aeróbicos y la aplicación de la fuerza, provoca un desgaste de energía superior a otros deportes quemando calorías de forma muy eficaz.

Mejora tu respiración:

Obtendrás un gran fondo físico que no solo mejora tu salud si no que hace que tu día a día sea más llevadero.

Mejorarás en otros deportes:

El entrenamiento implica actividades como saltar a la comba o practicar running, por lo que, si también te gustan las carreras populares o la bicicleta, tu rendimiento se verá incrementado también en estos deportes.

Fortalece tu tronco:

Fortalecerás tu espalda, abdomen, pectorales y core. Tu cuerpo se sostiene conectado entre sí por el tronco y fortalecerlo mejorará tu postura, evitará que te canses con facilidad y preverás dolores.

Tonifica tus músculos:

Se definirán y obtendrán tanta o más fuerza que si los trabajas en un gimnasio.

Mejora el equilibrio y la coordinación:

Mejoraras tu postura, tus correcciones y tu percepción del espacio lo que te hará más ágil y preciso.

Libera el estrés:

Mientras lo practicas, tu mente se centra solo en las indicaciones del entrenador y dejas el resto en blanco. Cuando terminas, la sensación de alivio es inevitable.

Mejora la confianza:

Cuando empiezas, habrá ejercicios o rutinas que verás sencillamente imposibles de conseguir. Con constancia y trabajo duro acabarás consiguiéndolo y verás que no hay nada fuera de tu alcance.

Aprende a defenderte:

Si te encuentras en una situación de peligro, al menos tendrás más posibilidades de enfrentarte a la situación o simplemente liberarte para poder escapar.

TECNICAS

Jab: Puñetazo directo con la mano adelantada de tu guardia.

Puñetazo directo con la mano adelantada de tu guardia. Cross: Puñetazo directo con la mano retrasada de tu guardia.

Puñetazo directo con la mano retrasada de tu guardia. Crochet: Gancho horizontal

Gancho horizontal Uppercut: Gancho vertical.

Gancho vertical. Low Kick: Patada circular baja, golpeando el muslo.

Patada circular baja, golpeando el muslo. Mid Kick: Patada circular media, a la altura del estómago.

Patada circular media, a la altura del estómago. High Kick: Patada circular alta, buscando la cabeza.

Patada circular alta, buscando la cabeza. Front Kick: Patada frontal, con la planta del pie.

Patada frontal, con la planta del pie. Side Kick: Patada lateral, con la planta del pie. El nombre viene dado por la posición del atacante y no por la zona donde se golpea, no confundir con Mid Kick.

Patada lateral, con la planta del pie. El nombre viene dado por la posición del atacante y no por la zona donde se golpea, no confundir con Mid Kick. Hook Kick: Patada con movimiento de 180º. Tiene una variante llamada Spinning Hook Kick en la que el atacante realiza un giro de 360º sobre sí mismo para golpear.

Patada con movimiento de 180º. Tiene una variante llamada Spinning Hook Kick en la que el atacante realiza un giro de 360º sobre sí mismo para golpear. Back Side Kick: El atacante rota sobre sí mismo y comienza el golpeo de espaldas al rival para golpearle con la planta del pie. No confundir con Spinning Hook Kick.

El atacante rota sobre sí mismo y comienza el golpeo de espaldas al rival para golpearle con la planta del pie. No confundir con Spinning Hook Kick. High Front Kick: Patada frontal con movimiento ascendente.

Patada frontal con movimiento ascendente. Heel Kick: Patada con movimiento descendente desde el interior.

Patada con movimiento descendente desde el interior. Axe Kick: Patada con movimiento descendente desde el exterior.

REGLAS