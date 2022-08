Chancapiedra: elimina cálculos, baja de peso y protege el hígado

La Chancapiedra es una planta medicinal, conocida también como chanca piedra, quiebra piedra o flor escondida, cuyos estudios sugieren que proporciona una serie de beneficios para salud como combatir las piedras en los riñones y proteger el hígado, debido a que posee propiedades diuréticas y hepatoprotectoras, además es antioxidante, colagoga, antiviral, antibacteriana, antiespasmódica e hipoglicemiante.

ORIGEN

En Perú crece en el área Amazónica, además en Colombia, Brasil y en las zonas del trópico como Bahamas. Por otra parte, se encuentra fue usada en la medicina tradicional China e India. En la actualidad se puede encontrar en diversas otras regiones del país y en parte de la sierra peruana.

CÓMO FUNCIONA

Elimina los Cálculos Renales y de Vesícula (Biliares):

La planta medicinal fue usada antiguamente por la población indígena y amazónica para combatir y eliminar los cálculos renales y biliares. La planta permite reduce la mal formación de obstrucciones a la vesícula biliar y riñones que ocasiona los cálculos, asimismo ayuda aumentar la bilis del hígado llegando ayudar al proceso de digestión eliminando los residuos de los nutrientes.

Combate los problemas del hígado:

Investigaciones en los departamentos químicos en la India revelaron que la esta planta protege al hígado de la toxicidad del paracetamol, asimismo las proteínas de la planta protegen los tejidos del hígado contra el estrés oxidativo, aumentando las defensas anti oxidativas.

Cura las Infecciones urinarias:

Gracias a las propiedades diuréticas que posee la Chancapiedra ayuda a desinflamar las vías urinarias y eliminar las bacterias, principales elementos en infecciones urinarias como el cistitis. Además, la planta protege a los riñones y propicia el incremento de orina ayudando a eliminar los agentes nocivos.

Combate los dolores de cabeza:

Gracias a la alta cantidad en alcaloides que posee, la planta ayuda a calmar el dolor y algunas afecciones del cerebro. Los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas, que tienen un efecto psicoactivo, pero en pequeñas cantidades solamente las plantas con altas cantidades de alcaloides calman los dolores cerebrales.

El Chancapiedra es un gran antiviral:

Gracias a sus propiedades antivirales ayuda a combatir los virus que provocan la hepatitis A, B y C, herpes y VIH, asimismo tienen propiedades antibacterianas y antiparasitaria.

Alivia los dolores:

Por sus propiedades analgésicas la planta amazónica ayuda disminuir los dolores en el cuerpo, algunos estudios pueden asegurar que sus propiedades analgésicas son superiores a otras medicamentos en pastillas y ampollas.

Ayuda a adelgazar:

No es uno de sus grandes beneficios, ni tampoco se caracteriza por ello, pero al ser una planta diurética ayuda en la pérdida de peso, ya que baja la sensación y la hinchazón de la gordura.

Trata problemas Digestivos:

Su consumo ayuda en los problemas tracto intestinales, disminuye el apetito, elimina los gases, infecciones intestinales, dolores de estómago, estreñimiento y disentería. Esto es posible ya que la planta crea un ambiente desfavorable a las bacterias intestinales que logra eliminarlas.

Elimina la retención de líquidos:

Por sus propiedades diuréticas la planta a eliminar el ayuda por la orina, es decir que si sufre retención de líquidos fácil mente puede eliminar el exceso de agua en su cuerpo a través de la orina esto sucede gracias al consumo del té de la planta.

CONSUMO

Los usos de la Chancapiedra son principalmente medicinales y no se han reportado aplicaciones culinarias, principalmente debido al sabor amargo de la hierba.

Formas naturales:

Seca: Las hojas y tallos de la Chancapiedra pueden usarse para preparar una variedad de remedios caseros.

Infusión: Las partes aéreas de la planta de Chancapiedra se pueden reposar en agua caliente para obtener una tisana. Este remedio puede tomarse durante el día para reducir el ácido úrico y prevenir la formación de cálculos.

Decocción: Al hervir las hojas y tallos de la Chancapiedra se obtiene un líquido concentrado, el cual puede tomarse para ayudar a eliminar los cálculos renales controlar los síntomas de gota.

Remedios herbales y suplementos:

Extracto líquido: Esta es una forma concentrada que se debe diluir en agua para una mejor absorción las propiedades medicinales de la Chancapiedra.

Cápsulas: Esta forma complementaria es ampliamente preferida para obtener todos los beneficios de la Chancapiedra, evitando su sabor amargo.

EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES

Hay pocos efectos secundarios negativos en estudios en humanos y animales, pero aun así se debe tener cuidado con las posibles contraindicaciones. Puede causar malestar estomacal o diarrea. Debido a que no ha sido estudiado, no se ha comprobado que exista una dosis segura para los niños. Esta hierba no se recomienda para mujeres embarazadas o lactantes.