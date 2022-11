Kenji ya no quiere regresar a Fuerza Popular

El excongresista Kenji Fujimori afirmó que no pertenece ni regresará a las filas de Fuerza Popular, a cuya bancada parlamentaria responsabilizó haberlo llevado a un proceso judicial por el caso “Mamani videos“.

“No pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño que me ha causado que me siento decepcionado y desilusionado, no quiero saber nada de política, no imaginan el dolor causado a mi familia, esposa, hija, padres, pero en forma especial a mi madre“, manifestó.

Durante los alegatos finales en el juicio oral que se le sigue por dicho caso, recordó que se opuso a diversos proyectos de ley que impulsaba Fuerza Popular y que atentaban contra derechos constitucionales y favorecían a privados.

Mencionó, entre ellos, al proyecto de ley de control de medios, al que beneficiaba a una aerolínea particular y la llamada ley mordaza que pretendía impedir formar nuevas bancadas a quienes renunciaban a sus agrupaciones.