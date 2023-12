Karla Viso “Darían 5 años de prisión a Maicelo por ‘pegalón’”

Abogada Karla Viso revela pena por golpear a novia

Por: Ángel Villavicencio

El conocido boxeador Jonathan Maicelo se encuentra en el ojo de la tormenta, pues su pareja Samantha Batallanos ha interpuesto una denuncia en su contra su pareja por agresión física y psicológica. La modelo se presentó ante la comisaría para revelar que Maicelo la golpeó brutalmente al interior de un taxi.

En ese sentido, en conversación con “El Men”, la reconocida abogada y conciliadora especialista en familia, Karla Viso, conocedora de casos como los de John Kelvin, la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández, Melissa Paredes, entre otros, señaló que el boxeador podría ser condenado a 5 años prisión efectiva por violencia contra la mujer.

Nuestro país se encuentra entre los que tienen mayores índices de violencia contra la mujer, esto parece de nunca acabar.

Es vergonzoso que Perú esté entre los países con mayor número de casos de violencia contra la mujer porque estos son actos criminales. Y son criminales porque se encuentran tipificados en el Código Penal que ha sido reformado, también se incluye la violencia psicológica y puede llegar a tener una prisión de cinco años por eso.

Hace poco se dio a conocer una denuncia contra Jonathan Maicelo, su pareja Samantha Batallanos dijo que la agredió físicamente.

Este señor tiene una cualidad y calificación especial, él es un boxeador profesional, lo cual agrava su condición legal, porque al ser un profesional en algún tipo de lucha, por esto se le va a considerar doblemente peligroso y doblemente lo van a sancionar.

¿El que haya sido un boxeador profesional es un agravante en su contra?

Así es. El agravante es que es una persona conocedora de lo que es el golpe, la técnica, el maltrato. Él sabe lo que hace, sabe por qué la tomó de los pelos y por qué no le metió un puñetazo en la nariz; porque sabe que eso iba a ocasionarle una fractura. Entonces, este señor optó por ‘mechonearla’.

Samantha Batallanos indicó que hubo un testigo.

Escuché a la víctima decir que todo esto ocurrió en un taxi y que el taxista no hizo nada. Ahí se ve también otro de los factores del por qué en el Perú existen tantas víctimas de violencia, porque el tercero que es testigo, no hace nada. La indiferencia de nuestra sociedad hace que los agresores y agresoras siguen en crecimiento.

De ser encontrado culpable, ¿cuántos años podría ir a prisión Maicelo?

Bueno, si hablamos de una figura simple, es de cinco años de pena privativa de la libertad. Recordemos que nuestro Código Penal, en el caso de alusiones graves, no baja de 6 años de pena privativa de la libertad. Incluso puede llegar a haber mayores agravantes si el delito ha sido permanente o reiterativo de un personaje público. Ahora bien, por las circunstancias, por todas las concurrencias y por la primera versión de la víctima (Samantha Batallanos), yo calculo que a él (Maicelo) podrían llegar a aplicarle 5 años de pena privativa de la libertad, es decir, con internamiento.

Además del internamiento en un penal, a qué más se le somete al agresor, al culpable.

Debido a que un agresor tiene un mal manejo de la ira, además de la pena privativa de la libertad, también se le somete a una evaluación y recuperación psicológica mediante un tratamiento. Él va a tener que ir a un tratamiento, se lo van a ordenar.

La pareja de Maicelo aseguró que tenía grabaciones en su celular de la agresión de la que fue víctima.

Quiero aprovechar en dejar esto claro. Las personas tienen derecho a grabar y esto está reconocido por la Constitución y esto protege a todas las personas, porque cuando usted graba, puede de forma concreta, directa y elemental, probar la veracidad de lo que usted dice. No hay prisión, no hay sanción por filmar ni por grabar. Así que las personas que son víctimas de algún delito, en este caso hablamos de violencia familiar, no tengan miedo de grabar ni filmar porque nadie se va a la cárcel por eso.

¿Qué sucede con las mujeres víctimas de violencia, pero que no tienen una grabación de lo sucedido?

La Ley N° 30364 nos permite que solo con el testimonio de la víctima, con una narración que sea uniforme, coherente, clara, y que permita conocer cómo se dieron los hechos, podemos iniciar lo que se llama, el proceso de violencia contra la mujer. Sea la víctima hombre, mujer, niño, adolescente, debe acudir a la comisaría y pedir al Centro de Emergencia Mujer, puede llamar también a la Línea 100 donde recibe ayuda, asesoría al respecto si es víctima de algún tipo de violencia.