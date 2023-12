Gael Pimentel hace su debut en la televisión por navidad

A sus escasos 4 años, Gael Pimentel Jacome, el primogénito de Ernesto Pimentel hizo su debut en la pantalla chica. El simpático niño fue parte de una secuencia por Navidad junto a su famoso papá y el elenco en pleno del Reventonazo de la Chola, imágenes que se verán este sábado por la noche en las pantallas de América Televisión.

Con una dulzura e inocencia contagiante, el pequeño cantó, bailó y realizó una simpática secuencia donde no faltaron las risas complacientes del creador de La Chola Chabuca y de su elenco artístico. Gael incluso se atrevió a dirigir la orquesta que acompaña el espacio, demostrando que la vena artística corre por sus venas. Ernesto señaló que está emocionado por esta nueva aventura de su pequeño y afirma que dejará que su hijo elija seguir sus pasos en la TV si lo quiere. “Está muy chiquito y se divierte con La Chola Chabuca. Es muy despierto y la verdad que sea lo que quiera. Yo estoy para apoyarlo. Me llena de satisfacción sus conocimientos artísticos pero si quiere ser artista, astronauta, ingeniero, o lo que sea. A mí me llena de alegría todo lo que lo haga feliz”, sostuvo la figura de América TV.

REVENTONAZO POR TODO LO ALTO

Por otro lado, Ernesto Pimentel agradeció el respaldo de sus seguidores tras el anuncio del concierto que realizará este 31 en Plaza Norte con El Reventonazo de Año Nuevo pues la convocatoria ha superado sus propias expectativas. “Nos faltan días para celebrar el 2024 que se nos viene pero el público acude masivamente a Ticketmaster para adquirir sus entradas. Contar con Marisol, Azucena Calvay y Aguamarina es un tonazo asegurado. Aún hay tiempo de acompañarnos y celebrar la mejor fiesta de Año Nuevo”, añadió el artista.

Tras estas palabras Ernesto Pimentel envió un mensaje de Navidad y un venturoso nuevo 2024 que se acerca. “Unión familiar, mucha salud y trabajo para todos. Que sus éxitos se multipliquen siempre y además en sus hogares reine la armonía y unión “, finalizó.