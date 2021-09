Julio César Chávez contó que sus hijos están en rehabilitación

Julio César, el exboxeador mexicano, confesó que sus dos hijos se encuentran en proceso de rehabilitación contra las adicciones.

La dinastía Chávez es una de las más históricas en el deporte de puños. Sus hijos, pese a que sí siguieron el camino, no llegaron a la victoria como lo hizo su progenitor y una serie de eventos llevaron a los hijos del campeón a pasar por un proceso de rehabilitación contra adicciones, al menos así lo afirmó el expugilista en el programa Ventaneando.

“Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, siguen pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad, todos la merecemos”, señaló el astro de los golpes en el programa Ventaneando.

Este hecho de “darles otra oportunidad” evidencia que ninguno ha podido despegar en su carrera boxística. Las controversias y polémicas, han sido obstáculos en la carrera de Julio César Chávez JR. Asimismo, la rivalidad con Saúl Canelo Álvarez ha sido un detonante en la carrera del Junior, pues era el favorito para ocupar el trono como el mejor pugilista mexicano de la actualidad. Sin embargo, el título es de Álvarez y no de él.

A pesar que el padre de los Chávez expresó sus mejores deseos para sus dos hijos, su relación no es la mejor. “Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan” manifestó el ahora analista de boxeo.