Jubilados ahora sí cobrarán sus S/930

Los proyectos de devolución de aportes de los fondos de pensiones aún quedan pendientes de aprobación. ¿Qué podría pasar con el nuevo Poder Ejecutivo a cargo de Manuel Merino? Simplemente tendrá que aprobarlos pues no se podría echar para atrás luego de que él mismo (en el Congreso) promovió tanto la devolución de aportes a los afiliados de la ONP como la retribución económica de S/930 para los jubilados. Por tanto, esta vez los pensionistas sí cobrarán.

Devolución de aportes de AFP y ONP en manos del nuevo Gobierno

Como se sabe, semanas atrás, cuatro comisiones del Congreso aprobaron por insistencia el proyecto de ley que permitiría el retiro de aportes hasta por S/4,300 por partes de los afiliados a la ONP, el retiro total 100% de aquellos que no cumplieron el requisito de 20 años de aportaciones y la retribución económica de S/930 para los jubilados.

Este documento está a punto de ingresar al Pleno del Congreso para su debate y más que posible aprobación; de ser así el anterior gobierno del Martín Vizcarra, había lanzado la alerta que presentaría una demanda constitucional ante el TC para que no proceda; sin embargo, siendo Manuel Merino ex presidente del Congreso y quien además apoyó este proyecto de ley, entonces se entiende que no habrá ningún problema y los aportantes y ex aportantes, así como los jubilados podrán cobrar este año.

Sin embargo, para Moody’s esto generaría un desembolso de S/16,000 millones. “La medida de devolver los aportes a la ONP se ve como un costo fiscal elevado. Además, tenemos una reforma que busca hacer cambios importantes en el sistema de pensiones que está siendo debatida de manera acelerada y no muy transparente“, comentó Jaime Reusche, vice president – Senior Credit Officer de Moody’s.

PROYECTO AFPs

Asimismo, ahora, el nuevo presidente de la República tendrá en sus manos la aprobación del proyecto, aprobado en el Congreso, que permitiría el retiro de hasta S/17,200 de las AFP.

Para la aprobación u observación del proyecto que permitiría el retiro de aportes a los afiliados de las AFP que no aporten hace 12 meses, se tiene plazo hasta el próximo 27 de noviembre, pues la autógrafa fue enviada el pasada 05 de noviembre, según el Congreso. Si la iniciativa es aprobada se requeriría un desembolso de hasta S/14,000 millones de los fondos de las AFP.

Sin embargo, la calificadora de riesgo Moody’s ha expresado su preocupación ante los proyectos que están quedando pendientes.