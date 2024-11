Juan Carlos Portugal: «Nosotros activamos el control de plazo»

Juan Carlos Portugal, defensa legal de la mandataria Dina Boluarte, señaló que al Minsiterio Público solo le queda archivar el caso luego de que el Poder Judicial ordenara concluir con la investigación.

El abogado de la mandataria Carlos Portugal, indicó que la decisión del Poder Judicial para cerrar la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte debido a la desactivación de Equipo Especial de la PNP que apoyaba a la Eficcop, ha sido una responsabilidad absoluta de los dos fiscales supremos Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez.

«Este cierre de la investigación es responsabilidad de dos fiscales que se empelotaron, se pasaron la pelota de cancha a cancha, generaron un lío institucional y decidieron no investigar cuando eran responsables en hacerlo. Entonces, cuando decidieron investigar, el plazo había vencido. Inmediatamente nosotros activamos el control de plazo y el juez Juan Carlos Chekley ha determinado que la negligencia de los fiscales no pueden ser responsabilidad de la investigada«, señaló tras un programa de prensa.

Asimismo, Portugal explicó que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, era quien llevaba la investigación contra Dina Boluarte, sin embargo, decidió apartarse y remitió el caso al despacho de la Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo de Pablo Sánchez, pero este tampoco acepta.

«Sánchez le señala que no había razón (a Villena) para que se inhiba, no está sosteniendo una argumentación seria y se la devuelve. Villena le dice: ‘No ha expresado las razones de mi rechazo, además no existe el concepto rechazo, te devuelvo el caso’. Ante esto, Pablo Sánchez comunica a la Junta de Fiscales Supremos para que decidan quién es competente«, puntualizó.