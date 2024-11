Kamala Harris: «Lo felicité por su victoria»

La candidata demócrata Kamala Harris, precisó que nunca abandonará la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, hizo oficial su concesión al triunfo de Donald Trump en las elecciones; la candidata demócrata, quien se manifestó en la Universidad de Howard, en Washington D.C. señaló que aceptan los resultados y que trabajan para una transferencia de poder pacífica.

LEE TAMBIÉN:

“Hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder”, señaló Harris.

Aismismo, la vicepresidenta comenzó su discurso mencionando que su corazón estaba de la gratitud por la confianza que depositaron sus electores en ella, y que también llenó de amor por su país y resolución. “El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando les digo, escúchenme cuando les digo, la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando”, mencionó la vicepresidenta estadounidense.

Del mismo modo, Harris, prometió seguir luchando por los temas que hizo campaña, “Si bien reconozco esta elección, no reconozco la lucha que impulsó esta campaña”, “La lucha por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas, una lucha por los ideales que están en el corazón de nuestra nación, los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos. Esa es una lucha a la que nunca renunciaré”, precisó Harris.