Jossmery Toledo expone los lujos que había pedido a Neutro

Jossmery Toledo sorprendió al romper su silencio sobre su reciente polémica con Neutro, quien aseguró que la influencer le habría pedido un yate para ella sola, además de licores de S/4.000.

La expolicía Jossmery Toledo declaró ante las cámaras de «Amor y Fuego« luego de las testimonio del Tik Toker Neutro quien afirmo en el podcast “Tiempo Muerto” conducido por Giancarlo Granda que la exchica reality exigió extravagantes lujos y un licor de un costo de 4000 mil soles. De acuerdo a lo dicho por el creador de contenidos estos pedidos habían generado tensiones entre ellos.

Por su parte Toledo desmintió las acusaciones y señalo que Neutro aseguro encargarse de cubrir los gastos del viaje “Me dijo yo te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel, porque a las finales es programa de él y él genera ingresos con eso”, declaró, la ex chica reality y afirmo que estos pedidos estaban el acuerdo que realizó con Neutro.

En un primer momento, Jossmery Toledo aseguró que no buscará un enfrentamiento con Neutro, también le advirtió que cuenta las cosas con la verdad. “No vale la pena pelearse por ese tema. Si él quiere hablar algo en su stream, que hable con base, no que me haga quedar como si yo le hubiese pedido algo a él. Hubiera sido una interesada si lo llevaba de shopping como muchas (…)”, señaló.

Además Jossmery Toledo explico porque acepto la propuesta de Neutro, ya que la iniciativa partió del tiktoker para que tenga mayor exposición en la redes sociales “En este caso, fue una colaboración, porque obviamente quería pantalla (…) Le acepté la propuesta, vamos a hacer la colaboración y me dice ‘ya está bien, yo te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel, porque a las finales es programa de él y él genera ingresos con eso”, agregó.

La expolicía también hablo del pedido sobre la bebida de 4000 soles no la realizo ella sino su amiga , que fue en modo de broma ya que notaron que Neutro se hacía pasar por una persona pudiente “A mí si me vas a conquistar con trago, no es la manera. La que quería trago era mi amiga y por molestar, ya que él se la daba de platudo, mi amiga dijo, en broma, a ver, este (licor de S/4.000)’ y él como que se asombró, se miró la cara con el otro amigo y al final se compró el valor del mismo trago. Se compró cinco tequilas y se las tomó él solo”, sentenció la influencer.