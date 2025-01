Xiomy Kanashiro sobre Farfán “Nos van a seguir viendo juntos”

En medio de rumores de una relación entre ambos, Xiomy Kanashiro reveló que le gustan los morenos, además de confesar que mantiene una cercana amistad con Jefferson Farfán.

La modelo Xiomy Kanashiro en una entrevista con Amor y Fuego sorprendió a todos con sus declaraciones. En medio de especulaciones sobre un posible romance con el exfutbolista Jefferson Farfán, Kanashiro confesó ante las cámaras que siente una clara atracción por “los morenos”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó aún más los rumores sobre su cercanía con el exjugador de la selección peruana.

Todos estos rumores sobre una relación entre ambos comenzaron estas semanas, ya que se filtro un video que mostraba a la modelo y el exfutbolista disfrutando un viaje en Tarapoto. Pero la modelo ha desmentido tengan una relación con la foquita, con estas declaraciones género la curiosidad de sus seguidores.

Xiomy Kanashiro respondió a las cámaras de ‘Amor y fuego’. Una de las preguntas en cuestión fue si habrían pasado Año Nuevo juntos, sin embargo, esto fue descartado por la modelo «Esa es mi casa. No pasé con él Año Nuevo. Todo superbién con ello, nos van a seguir viendo juntos porque somos amigos y todo bien», indicó la también animadora de eventos.

La modelo declaro que conoce a Jeferson Farfán y mantiene una cercana amistad y dice que conoce a su familia «Es que él también es amistad de mi familia por el deporte, nos conocemos del vóley, fútbol, ya lo expliqué, somos un mismo mundo y le deseo lo mejor», acotó.

El reportero de ‘Amor y fuego’ le consultó directamente por su opinión sobre Jefferson Farfán, a lo que Kanashiro sorprendió con su respuesta. «Bueno, a mí me gustan los morenos. Me parece un hombre hecho y derecho», reveló Xiomy y confirmo que tiene una estrecha amistad con la foquita y no mantiene una relación sentimental con el ex jugador de la selección peruana.