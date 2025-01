Mario Irrivarren fue intervenido en aeropuerto de EEUU

Mario Irivarren vivió una situación de tensión en el aeropuerto de Atlanta cuando un agente de Migraciones lo retuvo tras hallar un supuesto «polvo blanco» en su equipaje.

Mario Irivarren, relato a sus seguidores que mientras se encontraba en el aeropuerto de Atlanta, un oficial de Migraciones lo interrogó tras descubrir un presunto “polvo blanco” entre sus pertenencias. Esto sucedió en sus vacaciones que realizó a los Estados Unidos.

Este suceso dejo al participante de Esto es Guerra muy preocupado, ya que lo que había pasado con el agente y el interrogatorio que le realizaron suelen verse en el programa “Alerta Aeropuerto”, el guerrero no imaginaba que la revisión sería muy exhaustiva. De acuerdo con el relato de Mario, al ser cuestionado por el oficial sobre el “polvo blanco” no era algo ilícito y respondió “Es mi proteína de vainilla, soy gymrat”, comento Mario y el explico al oficial que se trataba de su suplemento alimenticio que siempre toma debido a la rutina de gimnasio que realiza, pero esto no bastó ya que esto no evito que se realice una revisión profunda.

El chico reality relató que la revisión fue muy similar a lo que se muestra en el programa “Alerta aeropuerto”, donde los oficiales realizan inspecciones exhaustivas a los pasajeros en donde realizan una investigación profunda si el pasajero lleva un producto permitido o es algo ilícito lo que tiene en su equipaje. Irivarren mencionó en sus redes sociales: “Me han revisado e interrogado mismo Alerta aeropuerto”. Afortunadamente, tras la verificación de que efectivamente se trataba de un producto permitido, Mario pudo continuar su viaje y seguir disfrutando de sus vacaciones en los Estados Unidos.

Este incoveniente que paso el chico reality nos hace pensar que debemos estar atentos con lo que llevamos en nuestro equipaje , aunque esto no paso a mayores nos enseña que tenemos que saber las normas del aeropuerto , si no se sigue las reglas podriamos terminar perdiendo un valioso tiempo ya que los agentes antidrogas nos podrian retener a pesar de no llevar ningun producto de dudosa procedencia.