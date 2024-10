Jorge y Ricardo amenaza con demandar a los que los vinculen con “chibolin”

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su exitoso programa Hablando Huevadas, se pronunciaron enérgicamente sobre las recientes acusaciones que los vinculan con el tráfico de influencias del expresentador Andrés Hurtado.

En su espacio de YouTube, los humoristas negaron rotundamente cualquier conexión con las actividades del popular ‘Chibolín’ y anunciaron que tomarán acciones legales contra quienes difamen su nombre.

Los rumores en redes sociales insinuaban que los comediantes habrían recibido favores de Hurtado, quien está bajo investigación por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Las especulaciones señalaban que ellos habrían obtenido beneficios como la compra de su local ‘El Canout’ y la facilitación de sus visas para actuar en el Madison Square Garden, todo gracias a la intervención del expresentador.

Tanto Luna como Mendoza desmintieron categóricamente estas acusaciones. Visiblemente molestos, aclararon que la única relación que tienen con Andrés Hurtado es haber participado en uno de sus programas, y que no existe ningún otro vínculo personal ni profesional con él. “El otro día vi una cuenta que no sé si es oficial de un artista, que decía que nosotros no decimos nada de nuestro padrino. ¿Qué padrino? Mi madrina es Magaly. El otro nos decía ahijados y que nos viste“, comentó Jorge Luna con ironía, refiriéndose a los rumores infundados.

En cuanto a la investigación que involucra a Hurtado, Jorge Luna enfatizó que los intentos de relacionarlos con sus actividades ilegales son completamente falsos. Ambos comediantes recalcaron que su éxito es resultado de su esfuerzo y trabajo arduo, negando cualquier tipo de ayuda ilícita.

Advertencia de acciones legales

Luna y Mendoza también dejaron en claro que no tolerarán difamaciones y que ya cuentan con un equipo legal para actuar contra quienes sigan propagando información falsa. “Si alguien sigue diciendo estas cosas sin pruebas, tenemos un estudio de abogados preparado para tomar cartas en el asunto. Ya estamos cansados de estas especulaciones”, advirtió Luna.

Ricardo Mendoza, por su parte, pidió responsabilidad a quienes difunden estos rumores, dejando claro que están monitoreando las redes sociales y que no permitirán que se siga dañando su reputación. “Mucho cuidado con lo que dicen, porque estamos monitoreando todo. Hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos y no vamos a permitir que nadie arruine eso con mentiras”, concluyó.

Los comediantes siguen firmes en defender su nombre y el éxito que han alcanzado por mérito propio, asegurando que no permitirán que estos rumores afecten su carrera.