Jorge Montoya: “Hablen sobre la verdad, no sobre fantasías”

El legislador de la bancada Honor y Democracia encaró a un grupo de dirigentes que le realizaron una serie de requerimientos.

El parlamentario Jorge Montoya, protagonizó un altercado con un grupo de dirigentes de un de transportistas que fue recibido en el Congreso para que expongan sus demandas tras el paro que convocaron para este jueves.

Tras la reunión que mantuvieron con e presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, los dirigentes solicitaron el archivamiento del proyecto de terrorismo urbano y la derogatoria de la ley del crimen organizado. En esa línea, Richard Barnechea, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú, exhortó a los legisladores a cumplir con sus requerimientos.

“Si es necesario cerrar ese Ejecutivo lo cerraremos desde el hemiciclo del Congreso, porque entendemos que no tienen voluntad política qué carajo está pasando Son padres de la patria, pónganse en nuestros zapatos. Vamos a pernoctar toda la noche si es posible”, señaló.

Sin embargo, la reunión culminó y el parlamentario Jorge Montoya se acercó a los dirigentes con el fin de encararles debido a lo que le manifestaron para decirles que no aceptaría “matonerías ni amenazas, carajos menos”. En tanto, Barnechea le indicó que había votado por él, por lo que el legislador le pidió respeto y que no mientan en lo que piden.

“Hablen sobre la verdad, no sobre fantasías ni sobre narrativas inventadas. Has mentido están hablando de una rutina que no existe, o sea esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no se puede cumplir. Esto está mal, la gente está esperando afuera que ustedes lleven algo que no van a conseguir”, señaló el legislador.