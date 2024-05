Jorge Luna y su esposa cariñosos en concierto de ‘Aventura’ en New York

El comediante pasa por un buen momento familiar, así se ha hecho saber en las redes sociales, donde salió al lado de su esposa en el concierto de ‘Aventura’.

Jorge Luna y su esposa Melissa Gonzales han decidido abandonar el país y trasladarse a Estados Unidos para escapar de la atención mediática tras el escándalo de una supuesta infidelidad del comediante. En medio de la controversia, generada por testimonios de varias mujeres que afirmaban haber tenido conversaciones íntimas con el conductor de ‘Hablando Huevadas’, la pareja se mostró más unida que nunca en un concierto de Romeo Santos y Aventura en Nueva York.

El propio Romeo Santos expuso a Jorge Luna en un momento de ternura durante el concierto. A través de las pantallas gigantes del escenario, la pareja fue capturada en una escena cariñosa. Al preguntarles cuánto tiempo llevaban juntos, el ‘Rey de la Bachata’ pidió a Jorge Luna que le diera un romántico beso a su pareja, mientras ella grababa la sorprendente escena.

La decisión de Melissa Gonzales de perdonar a Jorge Luna tras revelarse múltiples infidelidades en 2019 ha sido criticada por muchos usuarios. La controversia comenzó cuando se emitieron imágenes en el programa ‘Amor y Fuego’ donde varias mujeres afirmaban haber tenido conversaciones íntimas con Luna. En lugar de enfrentar las críticas públicas, la pareja optó por salir del país.

Relación con los fans

Además del escándalo de infidelidad, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, co-creadores de ‘Hablando Huevadas’, enfrentan críticas por su actitud hacia los fans. Ambos han declarado que no sienten obligación de atender a sus seguidores, a pesar de la lealtad de estos al consumir su contenido y asistir a sus shows.

Jorge Luna expresó su descontento con las interacciones en la vía pública diciendo: “No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día”.

Trayectoria de Jorge Luna

Jorge Luna, nacido en Lima, Perú, destaca como comediante y creador de contenido en el ámbito del humor. Antes de alcanzar la fama con ‘Hablando Huevadas’, participó en varios proyectos de comedia y stand-up, consolidándose como una figura relevante en la escena local.

‘Hablando Huevadas’, el programa que co-crea y conduce junto a Ricardo Mendoza, se distingue por su tono desenfadado, sus críticas sociales y su capacidad para abordar temas considerados tabú de manera humorística. Este show ha ganado una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube, donde Luna y Mendoza interactúan con su audiencia a través de anécdotas y comentarios en vivo.

Además de su trabajo en ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna ha participado en numerosos espectáculos de stand-up en todo el país y ha colaborado con otros comediantes y proyectos audiovisuales. Su estilo directo y su habilidad para conectar con el público le han permitido consolidar una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento.

