Duerme en casa de Karla y Pamela

‘Guachimán’ confiesa que se queda a dormir donde sus ex

Muy suelto de huesos, Christian Domínguez aclaró que puede quedarse a dormir en la casa de Karla Tarazona y también de Pamela Franco, para acompañar a sus hijos; según afirmó en ‘Todo se filtra’. “No me van a decir que no”, afirmó.

El popular ‘nariz más chinvengüenchona de la cumbia’ brindó una entrevista sobre el informe de Magaly TV, en el que se afirma que pasó la noche en casa de Karla Tarazona y su hijo.

“No me he quedado. Mentira no se han quedado (los ‘Urracos’) toda la noche esperando. Me he quedado otros días, pero esa noche no”, afirmó.

“Me puedo quedar en esa casa, me puedo quedar en la casa de la mamá de mi hija, de ‘Cata’ (Pamela Franco), o de Melany (la mayor). Si yo me quiero quedar, no me van a decir no”, afirmó Christian Domínguez.

Sus declaraciones fueron tomadas como un indicio de la cercanía y confianza que aún persiste entre ambos, más allá de su separación dada años atrás en medio de otros rumores de infidelidad.

La relación entre ambas figuras públicas siempre ha estado bajo el escrutinio de la prensa, y su reciente convivencia por una noche no ha hecho más que aumentar la expectación.

Como se recuerda, durante una de las emisiones del programa de televisión ‘Préndete’, el cantante de cumbia Christian Domínguez sorprendió a su ex pareja Karla Tarazona al llevar a sus hijos al set para celebrar su cumpleaños número 41.

Este gesto emotivo tuvo lugar el 20 de mayo y conmovió a la conductora del espacio de espectáculos, quien expresó su alegría ante la presencia de sus tres descendientes frente a las cámaras.