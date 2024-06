Jessica Newton envía fuerte mensaje a Magaly por críticas

La directora del Miss Perú respondió a las críticas de Magaly Medina sobre la organización del certamen de belleza.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Jessica Newton sigue sin tregua. En una reciente entrevista realizada el 4 de junio por el equipo de “Magaly TV, la firme”, la directora de Miss Perú respondió a las críticas de la ‘Urraca’. La conversación tuvo lugar durante un evento patrocinado por una conocida marca de grifos, donde Newton abordó varios temas candentes y envió un mensaje directo a su examiga.

Entre los temas discutidos estaban el supuesto favoritismo hacia Tatiana Calmell del Solar en el certamen Miss Perú 2024, la venta de entradas con promociones de “4×1” y el cambio de ubicación del evento del Real Felipe a la Plaza Grau. Newton aclaró que el evento se realizaría en la Plaza Grau y expresó su descontento con las críticas constantes de Medina: “Yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí… esperen el domingo y lo van a ver”.

Sobre la venta de entradas, Newton defendió el respeto hacia el certamen Miss Perú y aseguró que los asistentes estarían satisfechos: “Es hora de empezar a respetarlo, ya es hora… No te preocupes que todo el mundo que está yendo con su entrada va a estar muy feliz”. Agradeció también la cobertura mediática, incluyendo la de Medina.

Magaly Medina, por su parte, criticó duramente a Newton por comparar los precios de las entradas del certamen Miss Perú con los de conciertos de artistas como Madonna. Medina subrayó que no se puede comparar un desfile de belleza con un espectáculo de Madonna, conocido por su producción y fama mundial. “Madonna hace un súper show… no puedes comparar tu desfilito para elegir a la miss Perú… con Madonna. No te pases ahí, te extralimitaste Jessica Newton, te extralimitaste”, concluyó la periodista.

