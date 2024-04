Jefferson Farfán saludó a Daniela Darcourt por su cumpleaños

El exfutbolista expresó su cariño a su amiga en este día especial, pero jamás imaginó que evidenciaría la incomodidad de su expareja.

En más de una ocasión, Jefferson Farfán ha dejado en evidencia su cercanía con Daniela Darcourt, y en su cumpleaños no fue la excepción. El futbolista aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras a la cantante en esta fecha especial, demostrando el cariño que los une.

A través de sus historias en Instagram, Jefferson Farfán compartió una fotografía junto a la intérprete de ‘Señor Mentira’ y le dedicó un breve pero significativo mensaje, destacando la humildad que caracteriza a Darcourt. “Feliz cumpleaños, amiga bella, sigue triunfando con esa HUMILDAD que te caracteriza”, escribió el amigo de Paolo Guerrero.

Aunque este gesto parecía ser un simple saludo de cumpleaños, habría provocado la molestia de Yahaira Plasencia, expareja de Farfán. Como es conocido, desde hace varios años se ha especulado sobre una posible rivalidad entre las salseras, a pesar de los desmentidos de ambas.

Tiempo después de que “La Foca” compartiera el saludo a Darcourt, Yahaira Plasencia sorprendió en sus historias de Instagram al publicar un video cantando una canción de salsa con una letra bastante sugestiva. En el mensaje que acompañaba al video, parecía hacer una indirecta: “Controla esa lengua que tú tiene”.

Fuente: Instarandula

Sin embargo, Jefferson Farfán demostró su madurez y respeto ante la situación. En una entrevista para el programa ‘Enfocados’, ofreció su opinión sobre un eventual encuentro con Plasencia, asegurando que saludaría con educación, siguiendo los principios inculcados por su madre: “No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema”. Este comentario refleja la civilidad y los valores que caracterizan a Farfán tanto en su vida personal como profesional.

