Jefferson Cáceres no sigue en Sheffield United y fue a Escocia

En una polémica negociación, el exMelgar se va del cuadro inglés sin debutar oficialmente, pese a destacar en la pretemporada.

Jefferson Cáceres no continuará en Inglaterra. Sheffield United anunció la venta del peruano, pese a haber tenido minutos y haber contribuido con un gol y una asistencia en la pretemporada de los ‘blades’, e incluso haberle otorgado el dorsal ‘25′ en las fotos de presentación para la Championship, torneo de Segunda división. El exMelgar se va sin debutar oficialmente en Sheffield y fue transferido al Dunfermline Athletic de Escocia.

“Jefferson Cáceres ha dejado Bramall Lane definitivamente. El peruano, que participó en la pretemporada pero no jugó con el primer equipo tras su fichaje en enero procedente del FBC Melgar, se une al Dunfermline Athletic de la Championship escocesa por una cantidad no revelada. El traspaso está sujeto a la aprobación del permiso de trabajo y a la autorización internacional”, publicó Sheffield United en su web oficial.

El debut del Sheffield United en la Championship 2025-26 fue estrepitoso, pues cayeron goleados por 4-1 en casa a manos del Bristol City. Esto encendió las alertas del DT Rubén Sellés, quien optó por pedir un fichaje más a la directiva y estaban obligados a liberar un cupo, por lo cual el peruano fue el sacrificado.

El cuadro inglés no reveló el monto económico por el traspaso, pero sí señaló que el acuerdo es por dos temporadas. Jefferson Cáceres ya viajó a Escocia y posó con su nueva camiseta, además de visitar por primera vez el East End Park, escenario de 12 mil espectadores.