Jefferson Cáceres reveló acercamiento con la Selección Peruana

El futbolista Jefferson Cáceres que se fue para cumplir un sueño y tratar de siempre llevar en lo alto el nombre de nuestro país. Hoy, viviendo una realidad completamente distinta a lo que estaba acostumbrado, cuenta ya los detalles de su adaptación en el Sheffield United, pero no solo eso si no que también reveló el acercamiento que tiene con el comando técnico de la Selección Peruana y con un referente de la misma, que le ha dado los consejos precisos para el éxito en el fútbol europeo.

El traspaso de Jefferson Cáceres desde Melgar al Sheffield United, fue una sorpresa que sacudió el mercado del fútbol peruano. Hoy, sigue sorprendiendo pero no solo a los aficionados nacionales sino también a los ingleses que cada día se sorprenden más con los rendimientos que el atacante peruano viene mostrando en cancha.

“Uno de niño sueña con jugar en la selección, cantar el himno. Representar a la selección es algo único que en algún momento se puede dar. Seguiré trabajando para estar preparado si es que me llega la oportunidad, y si se da el llamado, bienvenido sea. Por lo pronto, mi mente está en trabajar, seguir mejorando y poder adaptarme lo más pronto posible”, mencionó en entrevista con ATV.

Y es que esta posibilidad podría no ser tan lejana. El buen rendimiento mostrado en el equipo sub 21 de los ‘sables’ ha hecho que un integrante del comando técnico de Ibáñez ya se comunique con él. “Hay un preparador físico que está en contacto preguntándome cómo voy, cómo van los entrenamientos. Entonces, me imagino que estoy en el radar de la selección”, sostuvo.

“Me habló Yotún. Me mandó un mensaje felicitándome y dándome algunos consejos. La verdad es que me sorprendí, que jugadores con esa calidad y esa grandeza que uno veía en la televisión de chico, y que te escriba, es algo motivante”, precisó refiriéndose al mediocampista del conjunto ‘blanquirrojo’ y de Sporting Cristal.