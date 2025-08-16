Capturan a tres implicados en atentado con explosivos en Trujillo

Autoridades apuntan a guerra entre bandas criminales como móvil del ataque.

La mañana del viernes 15 de agosto de 2025, Trujillo volvió a ser escenario de la violencia que azota a varias ciudades del norte del país. Un operativo policial logró la captura de tres presuntos implicados en el atentado con explosivos registrado en la cuadra 8 de la avenida Perú. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad y un adulto, hallados en posesión de material explosivo, notas de extorsión y stickers amenazantes.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y familiares de la víctima permitió ubicar rápidamente a los sospechosos. El caso, que ya es materia de investigación, se perfila como un nuevo capítulo en la disputa entre organizaciones criminales en la región.

Según las primeras indagaciones, la explosión sería una represalia directa. El general Llerena indicó que se maneja la hipótesis de que el atentado responde a una disputa entre “Los Pulpos”, una facción emergente conocida como “Los Pepes” y el grupo “La Jauría”. Estas organizaciones, de acuerdo con la PNP, compiten por el control de actividades ilícitas como la extorsión y el sicariato.

El hallazgo de menores de edad involucrados en este tipo de actos refleja un patrón creciente en el reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado, que aprovecha la vulnerabilidad social y económica para captar mano de obra dispuesta a asumir riesgos a cambio de pagos inmediatos.

Uno de los elementos más sensibles de la investigación es que Sergio Bolaños habría colaborado con la Policía Nacional proporcionando información clave sobre su antigua organización criminal. Esa supuesta cooperación, unida a su liberación hace apenas dos meses, habría desencadenado la represalia.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, quien llegó a Trujillo horas después del atentado, respaldó la hipótesis de la PNP y aseguró que se desplegarán acciones conjuntas con la Fiscalía para procesar el caso como un posible acto de terrorismo urbano, en línea con propuestas legislativas recientes.