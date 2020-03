Jean Ferrari: “Coril paga a quien quiere”

El gerente deportivo, Jean Ferrari, lamentó la manera cómo viene procediendo Coril (empresa que administra los bienes del cuadro crema) para el tema de los pagos a los trabajadores de la institución merengue. Más allá de ello, el directivo señaló que los jugadores vienen cumpliendo con su plan de trabajo desde sus casas.

“Este tema es reiterativo porque más allá de completar los pagos del comando técnico y de los jugadores, parte de la reserva, algunos entrenadores de menores, profesionales del departamento médico del club y así como trabajadores de la parte administrativa no han recibido sus remuneraciones del mes de febrero. Esto no pasa por un tema de liquidez porque Coril tuvo el dinero para pagarle a todos pero no ha sido así. Acá diera la impresión que están eligiendo a quién pagar”, dijo Ferrari en Radio Ovación.

Finalmente, el gerente deportivo de la ‘U’, se refirió sobre la parte deportiva. “Con Gregorio (Pérez) hablamos de manera interdiaria y ya existe un plan de trabajo que los jugadores lo vienen cumpliendo en sus casas. Más allá de ello, tenemos que esperar lo que el gobierno determine y posteriormente lo que señale la Liga 1”.