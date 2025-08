Inhabilitado, pero en campaña: la ley no se cumple para Vizcarra

Martín Vizcarra se encuentra suspendido pero hace campaña

Martín Vizcarra no puede postular a ningún cargo público no por una ni por dos, sino por tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República. Pero eso no ha sido impedimento para que recorra el país, dé discursos electorales y encabece mítines como si nada. Mientras la ley le impide postular, él actúa como candidato en funciones. Y lo más grave. Lo hace engañando a la gente, vendiéndoles la idea de que su voto por el partido Perú Primero es, en realidad, un voto por él.

La campaña de Vizcarra no es solo una burla a la legalidad. Es también un acto de manipulación política, y una muestra de que dinero no le falta para moverse por todo el país y con portátil incluida. Durante la audiencia en la que el exmandatario se salvó de ir a prisión preventivamente, explicó que su labor es “asociar Perú Primero con Martín Vizcarra” porque él es “el rostro más conocido” de la agrupación. Es importante resaltar que este 8 de agosto se volverá a evaluar la prisión preventiva para el expresidente.

El abogado constitucionalista Erick Urbina, sostuvo que “si Martín Vizcarra hace campaña a su favor, el JNE debería tomar acción contra el partido que lo está respaldando porque, finalmente, está engañando al pueblo peruano, puesto que no puede ser candidato a nada, pero sí altera el proceso electoral porque genera una expectativa”.

A su juicio, el máximo ente electoral del país “podría inhabilitar al partido prohibiéndole participar en las elecciones o podría pedirle que aclare quiénes son sus integrantes y cuáles son sus candidatos”. Además, dijo que el Congreso, que es el que ha impuesto las inhabilitaciones, podría promover una norma para sancionar de manera general a los candidatos inhabilitados que hagan campaña, pero a futuro, ya que no se pueden aprobar normas con nombre propio.