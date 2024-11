Incendio casi vuela barrio en Comas

Un incendio destruyó una vivienda utilizada como almacén de balones de gas en el distrito de Comas. Los vecinos evacuaron a los habitantes antes de que la explosión causara daños en las casas cercanas, rompiendo ventanas.

El incidente ocurrió en la avenida Revolución con el jirón Los Jazmines. Los residentes y la propietaria, que también alquilaba el espacio para negocios, fueron llevados al centro de salud más cercano.

Los vecinos reportaron que el hidrante cercano no funcionaba cuando los bomberos intentaron usarlo: “Cuando ha venido el bombero y ha querido utilizar esa base para el agua no funciona, no hay agua, no hay ni una gota de agua como es posible”, revelaron.

Afortunadamente, los bomberos controlaron rápidamente el incendio. La Comisaría de Collique está investigando la causa del siniestro.