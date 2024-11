¡La ‘U’ es bicampeón en su Centenario!

Cremas alzaron segundo título consecutivo y agradecieron a ‘Zapatito’

¡Universitario es el campeón nacional de la Liga 1 2024! El año del Centenario de la ‘U’ se celebra por todo lo alto con un bicampeonato muy especial celebrado en Andahuaylas tras un empate 0 – 0 ante Los Chankas y la derrota de Alianza Lima frente a Cusco en Matute.

Y es que pese a que el conjunto crema venía intentando anotar en la portería de los locales, no lograban conseguir el ansiado gol que les permitía ganar directamente el campeonato.

No obstante, cerca del final del segundo tiempo, se abrió una luz de esperanza, pues en todas las tribunas los hinchas cremas celebraban por los dos tanto que había anotado Cusco FC al ‘compadre’.

Es así que a seis minutos del final del partido, en el banquillo de Universitario, todos se ponían el polo del campeón, mientras los más de nueve mil hinchas de la ‘U’ saltaban coreando las canciones del club de sus amores.

Las ansias terminaron y la celebración empezaba cuando acabó el partido en Matute y lo que parecía un sueño, se convirtió en realidad. La ‘U’ es el campeón nacional en su Centenario, logrando los dos títulos (Apertura y Clausura) en lo que es una campaña histórica para el conjunto de Fabián Bustos.

FERRARI: “MARIONI ES UN TARADO”

“A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol. A ti, Marioni, para ti. Te botaron de México por pelearte con la gente. ¿Y yo soy el que hace daño? Contrataste un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados, eso no se hace”.

BRITOS: “ME QUIERO QUEDAR EN LA ‘U’”

“Universitario es el club más grande en el que he jugado y que me ha abierto las puertas en Perú. Este campeonato no me lo esperaba. Me han tratado muy bien. Hoy en día, se han ganado un lugar importante en mi corazón. Me quiero quedar. Cómo no querer quedarme”.

VALERA: “LA ÚNICA ESTRELLA ACÁ ES EL CLUB”

“Siempre voy a estar agradecido con el club. Hemos formado una base sólida, muy fuerte. Esperemos que sigamos así. Cada partido para nosotros es una final. Nunca hemos minimizado a un rival. Acá la única estrella es solamente el club”.

CORZO: “ES MI LOGRO MÁS IMPORTANTE”

“Fuimos, para mí, el mejor equipo del torneo. Hemos sido bicampeón en el año del centenario y para mí es el logro más importante de mi carrera”.

BUSTOS: “AGUANTAMOS MUCHAS COSAS”

“Hay muchas cosas que tuvimos que aguantar. Puedo entender la opinión de distintas personas, la poca objetividad o por beneficio o por corazón, desde la pasión que uno tiene por el fútbol de cualquier comunicador. Nosotros no nos ayudaban y hay cosas que se vieron que no están bien”.