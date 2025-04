Hoy viernes empieza el Pago del Reintegro 3 del Fonavi

El Banco de la Nación insta a los usuarios a verificar si son beneficiarios del Reintegro 3 del Fonavi antes de acercarse a las ventanillas y solicitar el pago.

Este viernes 11 de abril, desde las 8:00 a. m., comenzó el pago al tercer grupo de reintegro del Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi. Así lo informó el Banco de la Nación. La entidad señaló que un total de 189,826 personas, entre exaportantes y herederos que figuren en esta lista, podrán acercarse a cualquiera de las ventanillas del para realizar el cobro correspondiente.

Para saber si forman parte de este grupo, los ciudadanos pueden acceder al portal oficial: www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/. Una vez dentro, deberán hacer clic en el botón: “4. Consulte AQUÍ si es beneficiario del Tercer Grupo, reintegros-abril 2025”. La entidad bancaria recomienda a los fonavistas, verificar primero si pertenecen a este nuevo grupo. Sí es que pertenece, puede dirigirse a cualquier agencia para hacer efectivo el pago correspondiente.

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, este grupo está conformado por adultos mayores de 70 años a más. Los que formaron parte de los Grupos de Pago del 1 al 19 y que no recibieron pagos en los reintegros 1 y 2. De igual manera, por los herederos de fonavistas fallecidos que, al 31 de marzo de 2025, hubieran cumplido 90 años o más.

En el caso de tener alguna consulta, la Secretaría Técnica del Fonavi habilitó los siguientes canales de atención: call center Fonavi (01- 640 8655) y la plataforma de atención presencial en Lima (Jr. Carabaya N° 721).

La atención de consultas relacionadas con este pago se realizará el viernes 11, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y el sábado 12, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. Desde el lunes 14, el horario será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.