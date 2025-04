190 mil Fonavistas cobrarán hasta S/ 10 mil en Reintegro 3

RevelAN MONTO TOTAL Y COMISIÓN AD HOC CONFIRMA FECHA DE PAGO HOY

El Reintegro 3 del Fonavi aún se confirmará hoy jueves 3 de abril; sin embargo, el secretario técnico de la Comisión Ad Hoc, Mauricio Luis González Angulo, ha revelado los datos que se aprobarían ya que si bien aún no hay una fecha final, si se ha revelado que el monto total a devolver será de S/631 MILLONES 353 MIL 301,7, E IRÁ PARA 189 MIL 826 FONAVISTAS.

Tentativamente aún se pagará luego del 11 de abril, e irá para beneficiarios de las listas 1 a la 19, que ya han recibido un monto inicial del Fonavi. SE TRATAN DE 155 MIL 536 FONAVISTAS VIVOS (MAYORES DE 70 AÑOS EN SU MAYORÍA) Y HEREDEROS DE 34 MIL 290 FONAVISTAS FALLECIDOS (MAYORES DE 90 AÑOS).

Asimismo, los montos que se paguen irán desde menos de S/100 hasta un grupo que recibirá más de S/10 mil, para 1.795 beneficiarios, en gran parte, de 70 a 75 años.

REINTEGRO 3 DEVOLVERÁ S/631 MILLONES

En total, habría un medio millón de fonavistas que aún esperan recibir su devolución. Y aún cerca de 189 mil estarían pendientes de ser incluidos con el Reintegro 3. “HAY OTRO GRUPO DE PERSONAS QUE SI BIEN HAN PRESENTADO SUS SOLICITUDES NO SE HAN ENCONTRADO APORTACIONES. SON 350 MIL PERSONAS, CUYA INFORMACIÓN ES MÍNIMA O INEXISTENTE. (…) Y HAY OTRO GRUPO DE PENDIENTES QUE ESTÁN SUSPENDIDOS DE EVALUACIÓN”, reveló Mauricio Luis González Angulo.

Así, se han revelado los montos que irán para la cantidad de fonavistas, que se aprobaría hoy jueves 3 de abril:

Menos de S/100, para 2 mil 485 fonavistas

para 2 mil 485 fonavistas De S/100 a S/1.000, para 42 mil 339 fonavistas

para 42 mil 339 fonavistas De más de S/1.000 a S/3.000 , para 27 mil 505 fonavistas

, para 27 mil 505 fonavistas De más de S/3.000 a S/6.000 , para 113 mil 205 fonavistas

, para 113 mil 205 fonavistas De más de S/6.000 a S/10.000 , para 2 mil 497 fonavistas

, para 2 mil 497 fonavistas De más de S/10.000, para 1 mil 795 tomavistas

HOY SE CONFIRMA LA DEVOLUCIÓN

Como ha revelado anteriormente Jorge Milla, el representante de la representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú que es miembro de la Comisión Ad Hoc, “EL 3 DE ABRIL RECIÉN VAMOS A APROBAR LA FECHA. HA HABIDO COORDINACIONES CON EL BANCO DE LA NACIÓN. ELLOS HAN PEDIDO QUE SI EL PAGO ES ESE MES TIENE QUE SER POSTERIOR AL 11″.

Es en este jueves que, además, no solo se definirá el padrón de la lista de beneficiarios, sino el monto total a devolver, así como la fecha oficial en que empieza este pago —que, si bien deberá ser desde el 11 de abril, podría resultar que se inicie el pago aún luego—. Si bien no hay información oficial aprobada, pero los datos revelados por la secretaría técnica de la Comisión Ad Hoc revelan que se trataría DE S/631 MILLONES 353 MIL 301,7 QUE SE DEVOLVERÁN A UN TOTAL DE 189 MIL 826 Fonavistas.

Leer también [Trump impone arancel del 10% a Perú]

FONAVISTAS SE PRESENTARON EN EL CONGRESO

Atendiendo una invitación por parte de la comisión de fiscalización y contraloría del Congreso de la República, los miembros fonavistas de la comisión Ad Hoc, José Cortez y Jorge Milla, expusieron los inconvenientes que tienen que ser superados toda vez que el Congreso de la República cuando legislo sobre el Fonavi, remarcó la urgencia en razón que el Fonavista es un adulto mayor vulnerable en su salud y economía.

“Ha sido una exposición del secretario técnico, que lo ha expuso a su manera, no podíamos quedarnos callados, ante ello, Jorge Milla ha sido el expositor, en este caso para poner en manifiesto que en ningún momento el Tribunal Constitucional ha sido fehaciente o contundente en decir «exclúyase». Puede ser, que el estado, repito, posiblemente y eso no lo puede tomar el secretario técnico como una forma de excluir a nosotros mismos que hemos aportado y que es un derecho de propiedad, dineros y recursos que fueron para un objetivo y un fin y que el estado no puede haberlo utilizado fuera de ese objetivo” manifestó Cortez.

A su vez, la representación fonavista confirmó su posición respecto a la “acción popular” entablada en perjuicio de los ex aportantes en evaluación, además de la posibilidad de modificar normas para simplificar el proceso como apoyo del legislativo y exhortó a que el presupuesto con el que cuenta la secretaría técnica sea para resolver de forma óptima la necesidad de dinamizar la verificación de documentación y los grupos de pago.

“Eso nos ha reconfortado porque realmente los congresistas que están de acuerdo, que si hay la posibilidad de destrabar todo ese proceso y que es lo que tenemos que manifestar para que se plasme en un proyecto de ley y posiblemente en una ley, nos van a volver a invitar, porque si es verdad que hay 375 mil en proceso de evaluación. Pero no dice exactamente ¿cuántos quedan, cuántos han pagado, cuánto deben y cuantos siguen el proceso?, y por una “acción popular” no puede más el derecho propio, que la devolución a sus verdaderos dueños que son los fonavistas”, señalo el dirigente de los exaportantes.

“Estamos prestos a volver, y aclarar que si la secretaría técnica tiene un presupuesto para este año de 17 millones de soles, eso no incluye a los 7 miembros de la comisión Ad Hoc, somos por norma y por ley, una comisión ad honorem, para que mañana no salga por ahí, en los medios, en un Facebook, o en redes sociales que nosotros recibimos sueldo y por lo tanto queremos que esa comisión perdure en la vida, ¡no!; estamos en contra porque en la norma nos prohíbe que tengamos un sueldo. En ese sentido, aclaremos eso, el presupuesto es para la secretaria técnica, que es apoyo a la comisión ad hoc, netamente para toda su logística, y por lo tanto, tienen que maximizar esos recursos para dar la satisfacción en la devolución de los aportes a los fonavistas”, concluyó. Tu devolución ya arranca.

Leer también: