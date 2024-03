Josimar confirma segundo embarazo de María Fe Saldaña

El cantante mostró orgulloso la ‘pancita’ de su pareja

Josimar ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al confirmar que María Fe Saldaña está esperando otro hijo. El cantante anunció la noticia a través de su historia de Instagram, donde compartió una foto de la ‘pancita’ de su novia.

“Y cada día más grande”, escribió Josimar junto a un emoji de biberón. En la imagen, María Fe Saldaña luce un enterizo plomo mientras acaricia su barriga con una mano. Además, la novia del salsero compartió algunas fotos mostrando su embarazo.

En octubre del año pasado se especulaba que María Fe Saldaña estaba embarazada nuevamente. En ese momento, Josimar negó los rumores sobre otro hijo con la madre de su hija. Actualmente, la pareja reside junta en Estados Unidos.

Josimar reveló qué fue lo que realmente pasó con María Fe Saldaña, su actual pareja. Como se recuerda, el salsero oficializó a la joven en el 2019, pero en el 2021, decidió emigrar a los Estados Unidos y su pareja tuvo que quedarse en el Perú.

Poco tiempo después, María Fe Saldaña anunció su embarazo y tuvo a su hija sola, mientras que el cantante celebraba el nacimiento desde EE. UU.

En entrevista con Carlos Vílchez, Josimar contó que tuvo problemas con su disquera y se vio obligado a irse al extranjero para cumplir con sus actividades.

“Les dije que me dieran un tiempo, pero me respondieron que estuviera acá al mediodía, que me esperaban en la oficina en Miami…. Me fui, la dejé a mi hija, dejé a Mafe, estaba mal. No le gustó a Mafe que me fuera y nos separamos porque, prácticamente, ella pensó que la había abandonado. Le dije: ¿Pero qué hago? ¿Si me rompen el contrato, qué comemos? Todo era incertidumbre por la pandemia”, dijo.

En Estados Unidos, Josimar se casó con la cubana Yadira, con quien apenas llevaba 3 meses de relación luego de terminar con María Fe Saldaña.

No obstante, se separó de la cubana y volvió al Perú para recuperar a María Fe. “Le pedí perdón, conversamos y resurgió el amor nuevamente. ¡Qué viva el amor!”, detalló.

Fuente: ‘Te Jalo’ de Carlos Vílchez