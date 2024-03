Angie Arizaga revela lo difícil fue ocultar su embarazo

Junto a su pareja Jota Benz, la exchica reality compartió en sus redes sociales la noticia que los ha sorprendido

La sorprendente noticia de que se convertirá en madre junto a su actual pareja Jota Benz fue compartida por Angie Arizaga, dejando impactados a sus seguidores. Estos exconcursantes de reality, que se enamoraron en ‘Esto es Guerra‘, han consolidado su relación a lo largo de los años hasta el punto de convivir como una pareja estable. Ahora, han anunciado que están trabajando en la formación de su propia familia.

A pesar de no haber formalizado su compromiso matrimonial, en varias ocasiones la pareja expresó su deseo de dar la bienvenida a un bebé como parte de su vida en común. Aunque el proceso de gestación resultó ser largo y un tanto complicado, la bendición llegó de manera inesperada, según lo han compartido ellos mismos.

Durante su programa radial, Angie y Jota abordaron el tema, y la reconocida ‘Negrita’ expresó su asombro al mencionar que le resulta increíble que dentro de ella esté creciendo un bebé.

“De todas maneras felices y contentos, es algo que aún no me creo. A veces, veo mi barriga y le digo a Jota: ‘Amor, ¿de verdad hay un bebito acá dentro? La ilusión que hemos tenido y no se pudo anteriormente… Han sido varios meses de prueba y no se pudo, y llegó en un momento inesperado, la verdad, así que ha sido para nosotros una gran bendición. Como muchos dicen, ‘llegó la bendición’”, comentó.

Además, mencionó que se encuentra en la semana 16 de su embarazo, lo que equivale a un poco más de tres meses. Este período le dificultó ocultar su estado, ya que constantemente tenía que estar presente en varios lugares. Superar este desafío fue crucial para evitar revelar la noticia prematuramente.

“Yo cumplí exactamente 16 semanas de gestación el viernes pasado. Cumplimos 16 semanas, así que lo hemos ocultado bastante tiempo. Yo no sabía qué más ropa usar, que sea ancha para que no se pueda ver el embarazo, estaba diciendo ‘¿qué me pongo, qué me pongo?’. Fue complicado”, dijo en Onda Zero.

