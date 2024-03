Duilio Vallebuona descentraliza “Agricooltores”

Inicia ruta por Arequipa, Ilo, Huanuco, Cajamarca, Huarmey y diversas provincias del Perú

El exchico reality y modelo Duilio Vallebuona se ha convertido en la revelación del momento en las redes con su programa “Agricooltores”, donde está conquistando seguidores gracias a su carisma y preparación para contar en sus diversas rutas las variedades de los productos agropecuarios.

El ex integrante de “Combate” y “Esto es guerra”, de la mano del periodista y productor Gino Tassara, ahora descentraliza “Agricooltores” recorriendo ciudades fuera de Lima llegando hasta los cultivos de arroz y cebolla en Camaná, los mangos del valle de Maje en Arequipa, la paprika en el Pedregal, las aceitunas en Acari, la sandía y el esparrago en Huarmey y pronto estará en Nazca, Ilo, Huánuco y Cajamarca.

“La gente piensa que por ser chico reality uno no sabe nada, yo he estudiado administración, me preparo mucho para cada programa para informar al público y le doy su toque de humor. Estoy muy sorprendido de cuánta gente está interesada en el tema agro, gracias al apoyo de la empresa privada como Avene y Mitsubishi -que nos dio su camioneta L200- para llegar a las chacras más recónditas. Estamos llegando a los jóvenes con una visión divertida para hacer negocio desde el sector agropecuario”, destacó Duilio.

“Mientras los videos de Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) solo alcanza las 500 vistas promedio, nuestros videos de las rutas que realizamos con Agricooltores logran un promedio de alcance semanal de 300 mil vistas y el bloque que tenemos en el programa ‘Posible’ se ha posicionado”, aseveró el nuevo granjero de la tele que está llegando a sus primos, como le dice a los agricultores, en cada lugar que visita.

