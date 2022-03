Hierba Santa ayuda a alivar los síntomas del cáncer

La Artemisia Annua es conocida también como Ajenjo dulce, Estafiate dulce, Dulce Annie, así como Artemisa Anual, aun por su gran poder curativo algunos la llaman “Hierba Santa”. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Universidad de Washington, la artemisina, un “ajenjo dulce”, derivado de la “Artemisia Annua”, fue usada en la medicina China y se ha utilizado durante siglos debido a su potencial para mejorar el sistema inmunológico.

Estudios comprobaron que controla el crecimiento de las células de reproducción de este mal

El Ajenjo es una de las más maravillosas plantas curativas o medicionales que existen. Si bien su sabor es amargo, esto no impide que sea usada para el alivio de muchas enfermedades y con mucho éxito. El té de ajenjo ha ayudado a través del tiempo a muchisimas personas para restablecer la salud.

ESTUDIOS DEMUESTRAN SU EFICACIA

Según el estudio la hierba usada por sí misma, reduce las células de cáncer de pulmón en un 28%, pero combinada con hierro, la “Artemisia Annua” resulta aún más exitosa; en el experimento esta hierba no tiene ningún impacto en las células de pulmón sanas.

La artemisina fue usada en el pasado como un poderoso remedio contra la malaria, pero ahora está probado que esta cura también es efectiva en la lucha contra el cáncer.

Cuando los científicos agregaron hierro mientras llevaban adelante el estudio, que más adelante fue unido al tejido pulmonar, la artemisina selectivamente atacó las células “malas” y dejó las “buenas” intactas.

“En general, nuestros resultados muestran que la artemisina detiene el factor de transcripción ‘E2F1’ e interviene en la destrucción de células de cáncer de pulmón, lo que significa que presenta una vía de transcripción de acuerdo a lo cual la artemisina controla el crecimiento de las células de reproducción del cáncer”, afirmaron en la conclusión de las investigaciones desarrolladas en el laboratorio de cáncer de la Universidad de California.

COMBINADA CON HIERRO RESULTA MUY PODEROSA

El hierro deposita receptores especiales en las células cancerígenas que ayudan en la división celular. Las células normales también tiene receptores pero las cancerígenas tienen mayor cantidad y de acuerdo con esto las células cancerígenas pueden ser un objetivo combinado de hierro y artemisina.

Hay numerosos experimentos conducidos hasta ahora y todos prueban que en combinación con hierro, la artemisina puede efectivamente destruir el cáncer; este extracto se utilizó en China durante miles de años, como una cura para la malaria. El parásito de la malaria no podía sobrevivir en presencia de la artemisina porque es rico en hierro, y los bio-ingenieros Henry Lay y Narendra Singh de la universidad de Washington fueron los primeros en descubrirlo.

Asimismo, se probó que la hierba también es efectiva contra el cáncer. Su investigación probó que las células de cáncer experimentan una apoptosis -o autodestrucción- y hasta ese momento era difícil conseguir el extracto a un precio más aceptable, pero la gente muestra más y más interés en esta hierba, entonces los precios pueden ser más bajos.

Indicada también en cáncer de próstata, de mama y de leucemia, en general es una planta para tener integrada en un tratamiento contra la cura de esta enfermedad.

Refuerza su sistema inmune, lo desparasita y apoya al hígado… también es capaz de hacer remitir casi por completo cualquier brote de Psoriasis.

Como a cualquier otra enfermedad autoinmune, la Artemisia Annua es una buena aliada y en corto plazo hay una enorme mejora, hasta en las Psoriasis más agresivas las reduce al punto, que las personas que la padecen, consiguen la mejoría ansiada.

Tenemos que conseguir entre todos, que al afrontar una enfermedad, cambiemos la palabra “tratar” por “curar”, no se trata de un chiste fácil, sino de algo muy sencillo… cuanto cambiaria si al enfrentarse a una enfermedad en vez de tratarla (que es lo que no nos deja ver de dónde viene) fuésemos a curarla (descubriendo su raíz y eliminándola). Y no nos centremos solo en lo físico, las emociones y los estados de ánimo también juegan.

TRES FORMA DE TOMAR LA HIERBA MEDICINAL

Esta hierba es oriunda de China pero ya existen su comercialización en América Latina y también en Perú.

-Se pueden elaborar infusiones con hojas secas de ajenjo dulce echando unos 15 grams de hojas en ½ litro agua hirviendo. Beber 2 veces al dia la infusión de ajenjo dulce lo ayudará a sentirse mejor.

-Se prepara la infusión pero en este caso echando 1 o 2 cucharaditas de hojas secas en 150 ml de agua que esté hirviendo. Dejemos reposar la infusión durante 5 minutos y bebemos una taza antes de las comidas principales lo cual abrirá el apetito y además mejorara las digestiones.

-Se colocan 10 gramos de hierba freesca o seca en un recipiente, luego se vuelca en él, medio litro de agua hirviendo, se filtra y se guarda en un envase de vidrio. Esta infusión, debe guardarse por no más de 10 días en el refrigerador. Se tomará una cucharada del té cada hora o cada dos horas. Siempre lejos de las comidas, una hora antes o una hora después. Hace runa cura por 10 o 20 dias máximo, da excelentes resultados.