Hernández: «Dejemos de lado este tipo de comentarios»

Tras la conferencia de la PCM, Teresa Hernández, lamentó que las críticas hacia la mandataria desvíen la atención de los logros que está consiguiendo su administración.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se convirtió en un blanco de críticas debido a que evitó continuar con los protocolos al no comunicar al Congreso de la República sobre una intervención quirúrgica que se realizó en la nariz a mediados del año 2023.

LEE TAMBIÉN:

Debido a este suceso, diversos sectores se manifestaron en contra de la jefa de Estado, tras considerar que su operación estuvo relacionada a un tema estético y que no fue para preservar su salud. Dicha premisa, provocó comentarios de todo calibre en contra de la mandataria. Conforme a lo manifestado, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Teresa Hernández, aprovechó la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), para denunciar que Boluarte Zegarra, viene sufriendo acoso político.

“Queremos expresar nuestro rechazo y preocupación por la forma en que es asediada la presidenta de la República del Perú. No hay día en el que no hayan comentarios referidos a su forma de vestir o a su figura. Son cuestiones que no tienen ni un tipo de interés público y que, más bien, denotan connotaciones sexistas y estereotipadas para evaluar una gestión de gobierno”, manifestó.

“Por el contrario, no se le reconocen los avances que este gobierno está mostrando. En materia económica, tenemos una proyección de 3,12%, hemos dejado atrás la recesión, se está incrementando el empleo, se está debatiendo la posibilidad de un incremento del sueldo mínimo vital, sin embargo, hay voces que dicen que este gobierno no está haciendo nada”, detalló.

Finalmente, la titular del MIMP, exigió respeto hacia la figura presidencial: “La señora presidenta ocupa ese lugar por un mecanismo absolutamente constitucional que no puede ser cuestionado, por eso hago un llamado nuevamente a los medios de comunicación para que dejemos de lado este tipo de comentarios que no hacen más que ejercer una forma de violencia que se denomina acoso político”.