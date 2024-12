Arana: «Yo creo que él es el premier en la sombra»

Durante la sesión del Consejo de ministros, el ministro de Justicia indicó que el Gabinete opera bajo los lineamientos del premier Gustavo Adrianzén.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, desmintió las recientes especulaciones que surgieren la existencia de “ministros en la sombra” dentro del gabinete del premier Gustavo Adrianzén.

LEE TAMBIÉN:

Durante una conferencia de prensa, que se realizó tras la conclusión del Consejo de Ministros, Arana, precisó la transparencia y cohesión del equipo ministerial asegurando que todos sus integrantes se encuentran sujetos al escrutinio de la ciudadanía.

Sin embargo, las afirmaciones de Arana, se sitúan en un contexto más amplio de tensiones políticas y rumores sobre le poder real dentro del gobierno. Como se sabe, en el mes de noviembre pasado, el expremier Alberto Otárola, realizó unas declaraciones controversiales durante una entrevista a un medio de prensa, en donde insinuó que Arana actúa como un “premier en la sombra”.

Por su parte, Otárola, afirmó que Arana debería ser más transparente y no ignorar estas percepciones, indicando que “El señor ministro de Justicia que no se haga el loco, que no silbe hacia el cielo. Yo creo que él es el premier en la sombra en este momento”.