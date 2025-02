Guillermo Farré se pronuncia sobre Raúl Ruidíaz a Sporting Cristal

El técnico rimense se pronunció sobre la posible llegada del delantero Raúl Ruidíaz a tienda celeste. El DT aseguró que el atacante no se encuentra en la órbita del equipo de La Florida

Luego de desvincularse del Seattle Sounders de la Major League Soccer, el delantero nacional Raúl Ruidiaz no ha podido encontrar equipo hasta el momento. En un principio se creía que su regreso a Universitario de Deportes estaba cerca; sin embargo, no se concretó, por lo que aparecieron otros equipos en el radar en el fútbol peruano. No obstante, ningún club asegura la llegada del atacante de la Selección Peruana. Por su parte en Sporting Cristal el tecnico Guillermo Farre hablo sobre el posible fichaje de Ruidiaz a club rimense.

En los últimos días corrió el rumor de que habían ofrecido a la ‘Pulga’ al Rímac, pero que el fichaje había sido desestimado por la directiva y el comando técnico dirigido por Guillermo Farré. En ese sentido, el DT se pronunció al respecto este viernes 14 de febrero.

“Nunca me llegó el nombre de (Raúl) Ruidíaz, no sé de dónde habrá salido eso (el rumor sobre su fichaje)”, declaró el técnico ante la pregunta de la prensa deportiva, que asistió a cubrir el entrenamiento del elenco celeste, que se prepara para recibir a Sport Boys este domingo (11 a.m.) en el Alberto Gallardo.

Farré también se pronunció sobre Mateo Rodríguez, el atacante, de 18 años, que es una de las mayores proyecciones del club. “Es un jugador al que todos esperaríamos, pero tiene una situación personal que no le permite entrenar con el primer equipo”, señaló el estratega que llegó al Rímac en 2024 procedente de Talleres de Córdoba.