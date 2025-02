Rodrigo Ureña regresa a Universitario de Deportes

El volante chileno continuará en Universitario por la demora en el pago de la cláusula por parte de Belgrano. Ahora, jugará la Copa Libertadores con la ‘U’

Rodrigo Ureña seguirá como jugador del elenco crema, según la información del periodista Gustavo Peralta en “Hablemos de Max”. “Ureña vuelve a Universitario de Deportes, el club no pagó la cláusula y el jugador se quiere regresar y la ‘U’ va a sacar un comunicado”, comentó luego que Belgrano de Córdoba no haya pagado la cláusula de rescisión.

Si bien el jugador chileno se despidió de sus compañeros y la gente del conjunto crema el último 31 de enero, el traspaso se complicó y eso habría incomodado al volante chileno, que no estaría de acuerdo con el manejo de la situación por parte de la gente de Belgrano.

De acuerdo con el comunicador Gustavo Peralta el mediocampista no estuvo cómodo con la manera en que se hizo las negociaciones. “Parece que es una cuestión de ‘no cumplió, no me gusta lo que estoy viendo y listo, me vengo”, agregó Gustavo Peralta.

En adición a eso, en RPP informaron que, a pesar de que Rodrigo Ureña está en Argentina y pasó los exámenes médicos, Belgrano no cumplió con el plazo que le dio la ‘U’, que era hasta este martes 4 de febrero, para que pague la cláusula de rescisión de 600.000 dólares. Asimismo, el mismo jugador se comunicó con la directiva crema para expresar su incomodidad con la situación y que quería retornar, puesto que no le cumplieron con ciertas condiciones que le ofrecieron.

A esto se suma con la información difundida en el programa Futbol Champagne por la periodista Vanesa Almenara.“Me acaba de llegar información del pase de Ureña. Todavía no han logrado inscribirlo y todavía no está la transferencia. Si no se soluciona hoy, más allá de que Ureña haya pasado los exámenes médicos y esté en Córdoba, regresaría a Universitario porque es su jugador”, comentó.