Gianluca Lapadula: “No debemos atacar a Juan Reynoso”

“Lapagol” respondió a los comentarios que la gente hizo sobre si el entrenador seguirá al frente de Perú

El atacante peruano, Gianluca Lapadula, habló en una rueda de prensa y respaldó la permanencia del entrenador Juan Reynoso, a pesar de los resultados adversos en las primeras cinco jornadas de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Todos estamos conscientes que no es un buen momento, creo que hay que compartir el momento, no solo se puede atacar a Reynoso, por ejemplo, allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir (la culpa), no hay que atacar al profe, todos somos una familia, en las buenas y en las malas. Solo hay que trabajar, que es lo más importante y lo hacemos muy bien, y seguir unidos como somos”, declaró Lapadula.

Posteriormente, a Gianluca Lapadula se le preguntó sobre la posible destitución de Reynoso debido al difícil momento que atraviesa la selección peruana, ocupando el último lugar con solo un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Para mí sería una derrota si algo parecido pasara, quiero decir que lo siento mucho por este momento, a todos y a la hinchada peruana, no están saliendo como queremos, no está saliendo bien, no perdamos la confianza, sé que puede pasar a veces, a mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza sobre todo en este grupo”, recalcó.

Para concluir, el delantero del Cagliari resaltó su deseo de volver a anotar goles con la selección, enfocándose en su propia motivación como fuerza para superar esta fase complicada. Destacó la relevancia de aportar al equipo con su habilidad para marcar, mostrando una determinación sólida para cambiar la situación actual.

“Te aseguro que cada partido, quiero meter mi gol o un doblete. La motivación es algo que no me hace falta, me encanta jugar con esas ganas de ganar, en las buenas y en las malas. Estoy muy motivado”, indicó.

“Yo me he acostumbrado de varias maneras, a los pelotazos y también me gusta asociarme a mis compañeros. Me puedo adaptar”, acotó.

El equipo nacional de fútbol de Perú jugará contra Venezuela el martes 21 de noviembre a las 21:00 horas (hora de Perú) en la sexta jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

