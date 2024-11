Gian Marco sigue hospitalizado y su madre da detalles sobre su salud

El cantante peruano enfrenta un problema de salud que ha interrumpido su gira y alarmado a sus seguidores.

El estado de salud de Gian Marco Zignago ha causado gran preocupación entre sus seguidores. Regina Alcover, madre del reconocido cantautor peruano, informó recientemente que su hijo sigue internado debido a una seria afección en la columna, situación que hasta el momento ha impedido un diagnóstico exacto. En una entrevista para el programa “América Hoy”, Alcover dio detalles de la difícil situación que enfrenta el artista, agradeciendo además a todos por sus muestras de cariño y apoyo en estos momentos críticos.

Alcover explicó que Gian Marco ha estado experimentando un dolor severo en la columna, lo cual ha retrasado los exámenes médicos necesarios para identificar el problema con precisión. “Hay que esperar a que el dolor pase un poco para poder realizar las pruebas necesarias. Hasta entonces, no podemos tener un diagnóstico claro”, mencionó. La madre del cantante expresó, visiblemente conmovida, su gratitud hacia el público, afirmando que su hijo se siente acompañado y agradecido por el cariño de sus seguidores.

Ante esta situación, Gian Marco también compartió su frustración en un comunicado a través de redes sociales, en el que lamentó no haber podido presentarse en el concierto “Mi vida en sol mayor” el pasado 2 de noviembre en La Cúpula de las Artes. “Es una situación muy frustrante para mí. Mi cuerpo no me permitió hacerlo”, expresó el artista, dejando entrever la tristeza que le genera no poder estar cerca de su público en estos momentos.

Macanudo Producciones, la empresa encargada de la gira, emitió un comunicado en el que confirmó la reprogramación de las presentaciones. Según informaron, Gian Marco deberá permanecer en reposo hasta el 16 de noviembre, fecha en la que se espera pueda retomar sus actividades. La productora también señaló que quienes compraron entradas para las fechas pospuestas recibirán un correo de Teleticket con información sobre la reprogramación o reembolso de boletos.

Mientras tanto, las muestras de apoyo hacia Gian Marco no cesan. Miles de seguidores han expresado su solidaridad y deseos de pronta recuperación en redes sociales, reflejando el estrecho vínculo que el artista ha cultivado a lo largo de su carrera. Con la esperanza de un diagnóstico favorable, el público peruano permanece atento a la evolución de su estado de salud, deseando que pueda regresar pronto a los escenarios.