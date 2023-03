Fuertes lluvias generarían nuevo aumento en el precio del pollo

El precio del pollo enfrentaría nuevas alzas debido a las intensas lluvias que vienen generando inundaciones y afectando a diversas regiones. Según el representante de los Avicultores del Sur (Avisur), Alex Jerí, señala que el posible incremento se daría porque las inundaciones han generado pérdidas en la producción.

“Los fenómenos naturales han afectado a varias empresas. En el norte tenemos que en Chepén, gallinas de postura se han inundado, en Trujillo tenemos empresas afectadas, y los pocos pollos que se han salvado están imposibles de comercializar“, comentó.

El vocero del gremio señala que esta situación se suma a otros impactos como el desabastecimiento de soya por los bloqueos y la gripe aviar. “Hay demanda, pero no hay oferta y no va a haber tampoco por todas estas cosas que se han ido dando y eso hace que varíe el precio, son cosas circunstanciales que no podemos controlar“, expresó.