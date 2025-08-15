Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid

Franco Mastantuono se puso por primera bajo las órdenes del entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso.

Real Madrid volvió a los entrenamientos este viernes con la gran novedad de Franco Mastantuono. El futbolista argentino compartió su primer día de trabajo con sus nuevos compañeros en el centro de entrenamiento de Valdebebas. El cuadro merengue, dirigido por Xabi Alonso, dio a conocer cómo fue el rigor de la práctica del club más ganador de la Champions League.

«Los jugadores comenzaron con una sesión de activación en el gimnasio y una fase de vídeo con análisis táctico en el interior. Sobre el césped, el equipo llevó a cabo un entrenamiento marcado por una gran intensidad, en el que realizaron ejercicios de combinación y llegadas, tiros a portería y partidos de cinco contra cinco en dos campos. Finalizaron con series físicas», apuntó Real Madrid.

Camavinga, Endrick, Bellingham y Mendy continúan con sus procesos de rehabilitación. El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo. Ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años, no pueden entrenarse con un equipo europeo.

No pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves. La práctica formó parte de la preparación final del equipo de cara al debut en la liga española, previsto para el próximo martes frente al Osasuna. Con tres entrenamientos aun por delante, Mastantuono peleará por entrar en la lista de convocados y, quizás, tener su debut oficial.